Sanders se la juega en Michigan Bernie Sanders. / AFP Un mini 'Supermartes' pone a votar a seis estados que pueden cimentar el liderazgo de Joe Biden en la nominación demócrata MERCEDES GALLEGO Corresponsal. Nueva York Lunes, 9 marzo 2020, 23:29

Aspira a ser el primer presidente socialista en la historia de Estados Unidos. Su agenda electoral está enfocada a los obreros -sanidad universal, salario mínimo, tratados comerciales, etcétera-. Y encima ganó las primarias de Michigan en 2016 frente a Hillary Clinton. Por todo eso y mucho más, la victoria de Bernie Sanders este martes en las primarias de ese estado industrial, cuna del sector automovilístico, debería estar cantada pero no es así. Para Sanders, el último hombre en pie frente a Joe Biden, Michigan puede ser la tabla de salvación o la tumba de su campaña presidencial.

Prueba de ello es que el candidato canceló todos los actos que tenía en el resto de los seis estados que también se juegan el martes para hacer campaña en lugares como Dearborn o Flint. El primero tiene la mayor población musulmana del país, un sector que en el 'Supermartes' votó mayoritariamente por Sanders, que recibió el 58.2% del voto, según el Council on American Islamic Relations (CAIR). «A esos que quieren dividirnos, no, no vamos a odiar ni a los musulmanes, ni a los latinos, ni a nadie», prometió. «Vamos a luchar juntos».

La segunda de esas poblaciones, sin embargo, tiene un 53.7% de afroamericanos, quienes catapultaron a Biden hasta el liderazgo en Carolina del Sur y en los estados que votaron en el 'Supermartes'. Sanders acudió el domingo a un mitin pensado para apelar a ese sector que se le escapa, esperando que el apoyo del reverendo Jesse Jackson le confiriese más atención por parte de sus hermanos de color pero, según los cronistas que asistieron, la mayor parte de los asistentes eran blancos.

Flint es también zona cero de un desastre medioambiental que hace cinco años contaminó el agua potable de esta ciudad de 100.000 habitantes y afecto el desarrollo intelectual de decenas de miles de niños. Allí estaba también el lunes el ex vicepresidente Joe Biden, dispuesto a recordarles las medidas que había tomado su gobierno con Barack Obama para paliar el desastre que afectó de manera desproporcionada a la minoría de color, el mayor activo de su campaña. Gracias a ellos ganó en lugares como Virginia y Minnesota, donde no había dado ni un solo mitin. Y también gracias a ellos espera rematar a su rival en este mini 'Supermartes'.

Además de Michigan, Sanders tiene posibilidades en Washington, pero incluso si ganara este estado del Oeste del país no sería prueba de la fuerza que necesita exhibir. Biden seguirá recogiendo delegados en Mississippi y Missouri, como probablemente ocurrirá también en Idaho y Dakota del Norte, menos poblados. En total, seis estados que otorgan 352 delegados a una contienda en la que para ganar la nominación se necesitan 1991.

Las encuestas otorgan a Biden una ventaja de 30 puntos en Michigan, por lo que la percepción de triunfador se ha vuelto ya inevitable. Ni siquiera el apoyo del reverendo Jackson a Sanders, tras arrancarle la promesa de que si llega a la presidencia nominará a una mujer de color para el Supremo, ha logrado dar un vuelco a las previsiones. De hecho, los candidatos presidenciales que han jugado las primarias con ellos se apresuran a tomar posiciones en torno a Biden para que les considere como pareja electoral y futuros miembros del gabinete.

La idea de que tendrá que elegir a una mujer para vicepresidenta, preferiblemente afroamericana, ha logrado que la senadora Kamala Harris se sume a su equipo mientras todavía ese apoyo es decisivo. A partir de que Biden se alce como nominado todo el partido tendrá que sumarse a su campaña y los apoyos de alguien concreto serán irrelevantes.

Apoyos dudosos

Es ahora cuando se demuestran las lealtades y se corren riesgos. Por eso mismo la senadora Elizabeth Warren no ha querido pronunciarse en favor de Sanders, que parece su opción más natural. Al mantenerse neutral le hace un favor al ex vicepresidente de Obama que podría elegirla como segunda para congraciarse con el ala más progresista, solo que eso pondría a dos septuagenarios en la papeleta. Mejores opciones tiene Harris, la ex fiscal californiana que lo puso en apuros durante un debate. Con 55 años sería el soplo de aire fresco que garantizaría la presidencia en caso de que se agotara la salud del ex vicepresidente de 77 años al que Donald Trump llama «Joe El Adormilado».

Si Michigan no da este martes la sorpresa, todo indica que las elecciones de noviembre se disputarán entre estos dos septuagenarios blancos con miradas opuestas al legado de Obama. Trump intenta dilapidarlo y Biden construir su presidencia sobre él. Sanders también intenta en estos últimos días reconciliar su imagen con el presidente que se ha mantenido neutral, pero nadie tiene dudas de que si se trata de volver a esa era el más indicado es el hombre que trabajó ocho años mano a mano con él en el Despacho Oval, mientras que si lo que se busca es un cambio político progresista, Sanders es el candidato a elegir. El miedo, sin embargo, es el que dirige estos días la mano de los votantes demócratas, aterrados con la idea de que Trump renueve mandato en las urnas.