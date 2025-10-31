El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El destructor estadounidense USS Gravely zarpa de Trinidad y Tobago en medio de la creciente tensión entre EE UU y Venezuela. Reuters

EE UU sopesa un ataque aéreo contra instalaciones militares de Venezuela

La operación incluiría asimismo puertos y pistas de despegue en el país caribeño que podrían ser utilizadas para el tráfico de drogas

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:41

Comenta

Donald Trump negó este viernes que haya tomado la decisión de ordenar un ataque aéreo en Venezuela a objetivos militares y de infraestructura que puedan ... servir al narcotráfico, según aseguraba el diario 'Miami Herald'. «El ataque por aire podría llegar en cuestión de días o incluso horas», aseguró este viernes el rotativo. 'The Wall Street Journal' lo publica también con sus propias fuentes, matizando que el presidente estadounidense aún no había tomado la decisión. «Se trata de fuentes anónimas que no saben de lo que están hablando», desacreditó Anna Kelly, secretaria adjunta de Comunicación de la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  4. 4 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  5. 5 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  6. 6

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  7. 7

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  8. 8 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  9. 9

    Banduxu, la aldea de las veintisiete tumbas
  10. 10 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio EE UU sopesa un ataque aéreo contra instalaciones militares de Venezuela

EE UU sopesa un ataque aéreo contra instalaciones militares de Venezuela