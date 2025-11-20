Trump amenaza con la pena de muerte a los congresistas

Donald Trump volvió a cruzar este jueves una línea roja al sugerir que un grupo de congresistas demócratas debería ser «castigado con la MUERTE» por ... advertir públicamente a las Fuerzas Armadas que no deben acatar órdenes ilegales. El estallido del presidente estadounidense alimenta el clima de intimidación política y se produce en un momento marcado por la creciente utilización de la Guardia Nacional y otras ramas de las fuerzas armadas para patrullar las ciudades y reprimir la resistencia civil a las redadas migratorias. Algo que les ha colocado en «posiciones muy difíciles», han recordado los legisladores demócratas.

El detonante fue un vídeo de 90 segundos en el que seis veteranos militares -dos senadores y cuatro diputados- hablan directamente a las tropas recordándoles que su juramento es a la Constitución, no al comandante en jefe. «Puedes negarte a cumplir órdenes ilegales» recuerdan. «Debes negarte a cumplir órdenes ilegales», remachan con música de Hollywood.

La respuesta del presidente fue un ataque furioso en Truth Social. «¡Conducta sediciosa de traidores!!! ¿¿¿Meterlos en la cárcel???«, escribió. Luego fue más lejos: «CONDUCTA SEDICIOSA, castigable con la MUERTE», añadió en una publicación posterior.

Sus palabras recorrieron como un escalofrío a los legisladores demócratas, aún traumatizados por el amago de linchamiento que sufrieron durante el asalto al Capitolio a manos de los seguidores de Trump. El líder de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, escribió de inmediato al sargento de armas de la Cámara para pedir que la Policía del Capitolio refuerce la seguridad de los legisladores y sus familias. En un comunicado conjunto denunciaron «los repugnantes y peligrosos llamados a la muerte» y exigieron al presidente que «retire su retórica violenta antes de que acabe provocando la muerte de alguien».

Los comentarios de Trump en las redes sociales han derivado en otras amenazas de muerte hacia los legisladores, más recientemente hacia una de sus mejores aliadas, la congresista de Georgia adepta a las teorías de QAnon, Marjorie Taylor Greene, que se salió de la línea oficial para apoyar a las víctimas de Jeffrey Epstein en su petición de transparencia.

La justicia como arma política

El mensaje a los militares ha tocado un nervio del presidente, porque en los diez meses de este segundo mandato ha ido normalizando la idea de utilizar la fuerza militar como herramienta política, al tiempo que utiliza la justicia para atacar a sus enemigos, que «deberían ser investigados, acusados, encarcelados». Desde la fiscal de Nueva York Letitia James hasta el ex director del FBI James Comey o el que fuese su propio asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, han sido imputados por una variedad de excusas revanchistas.

Los protagonistas del vídeo -los senadores Elissa Slotkin y Mark Kelly y los congresistas Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan-, representan a cuatro ramas del ejército y a la CIA y acusan al inquilino de la Casa Blanca de «enfrentar a nuestros militares y profesionales de la comunidad de Inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses». Su temor es que esas situaciones vayan a ser «aún más difíciles en los meses y años por venir». Al acusarlos de sedición, el presidente los está calificando implícitamente de traidores y extiende esa amenaza a los miembros de las fuerzas armadas que rechacen cumplir órdenes. «No abandonéis el barco», piden los legisladores al cerrar el vídeo, sugiriendo que la marejada no ha hecho más que empezar.