Trump le declara la guerra al líder republicano que le ha repudiado «El Partido Republicano no volverá a ser fuerte ni respetado con líderes como el senador McConnell al timón», dijo el expresidente

Mercedes Gallego Nueva York Miércoles, 17 de febrero 2021, 09:26 Comenta Compartir

La furia de Donald Trump no se hizo esperar. Mitch McConnell, líder de los conservadores en el Senado hasta hace tres semanas, negó a Trump tres veces y antes de que cantase el gallo tronó la voz del todopoderoso magnate que decide sobre la suerte política de sus súbditos. «El Partido Republicano no volverá a ser fuerte ni respetado con líderes como el senador McConnell al timón», bramó anoche en un comunicado.

Con ello dejaba claro que aunque no esté en la Casa Blanca, sigue estando al mando del partido conservador que tomó al asalto en 2016, cuando ganó la nominación a la presidencia. Entonces sus líderes pensaron que podrían controlarle, pero fue al revés. McConnell, un político de 78 años, más amigo de Joe Biden que de Trump, le ha servido fielmente durante estos cuatro años por conveniencia política, pero una vez que perdió las elecciones en noviembre creyó que había dejado de servirle. Con todo, contuvo sus críticas hasta que el 5 de enero se disputaron los dos asientos pendientes en Georgia, donde las acusaciones de fraude desalentaron la participación de sus bases, mientras la motivación de los demócratas vivía un momento álgido, con una movilización sin precedentes de afroamericanos en ese estado sureño durante el año de #BlackLivesMatter.

«He recibido más votos que ningún otro presidente en el cargo de la historia, con casi 75 millones de votos», reclamó ayer Trump ayer para dejar constancia de su fuerza, en un comunicado en el que hacía recuento de las victorias republicanas que se atribuye. El «desastre de Georgia» se lo achaca al ex líder del Senado por haber bajado de 2000 a 600 dólares la oferta demócrata de entregar un cheque a cada estadounidense que gane menos de 75.000 dólares anuales. «Lo único que lamento es que cuando McConnell me suplicó que le apoyase frente a la buena gente de Kentucky en las elecciones del 2020, lo hice», apunta Trump. «Pasó de ir un punto por debajo a 20 puntos por arriba. Qué pronto se le olvida».

McConnell desestimó las acusaciones de fraude electoral de Trump y, aunque el sábado votó en contra de condenarle por incitar la insurrección el pasado 6 de enero, al creer que es inconstitucional inhabilitar a un presidente que ya no está en el cargo, dijo no tener ninguna duda de que era el responsable moral. Ayer repitió sus acusaciones en un artículo de opinión publicado en las páginas del Wall Street Journal, que colmó la paciencia de Trump. «Este es un gran momento para nuestro país, ¡no podemos dejarlo pasar utilizando a líderes de tercera para dictar nuestro futuro!», bramó el ex presidente.