Trump descarta formar un nuevo partido en su primer acto como expresidente Asegura que no imaginaba «qué tan mala iba a ser» la Administración de Biden Trump, durante su primer acto desde su salida de la Casa Blanca.. / Reuters EP Lunes, 1 marzo 2021, 01:48

El expresidente estadounidense Donald Trump ha reaparecido este domingo en el primer acto político tras dejar la Casa Blanca y ha asegurado que las noticias sobre su supuesta intención de formar un nuevo partido político son «noticias falsas».

«Siguen diciendo que voy a formar un nuevo partido. Son noticias falsas. Noticias falsas», ha afirmado Trump durante su intervención ante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés). «Tenemos el Partido Republicano. Va a unirse y va a ser más fuerte que nunca. No voy a comenzar con un partido nuevo», ha insistido.

El pasado mes de enero 'The Wall Street Journal' informó de las especulaciones del entorno de Trump sobre la formación de un nuevo partido político e incluso salió a la luz un posible nombre, el Partido Patriótico.

Sin embargo, el propio Trump ha descartado la idea porque supondría dividir al electorado. «¿No sería brillante? Hagamos un nuevo partido y dividamos el voto para que no podamos ganar nunca. No. No nos interesa», ha ironizado.

En el acto han participado varias figuras del sector conservador estadounidense como el director ejecutivo de la empresa alimentaria Goya, Robert Unanue, quien se ha referido a Trump como «el presidente auténtico, legítimo y aún presidente de Estados Unidos».

En ese mismo sentido, el propio Trump no ha descartado presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2024. «¿Quién sabe? Puede que decida derrotarles en una tercera ocasión», ha indicado.

En cambio, el senador republicano Bill Cassidy, quien votó a favor de condenar a Trump en el juicio político abierto por el asalto al Capitolio del 6 de enero, del que finalmente resultó absuelto, ha afirmado que no cree que pueda ser candidato del Partido Republicano en 2024.

Críticas a Biden

Durante su intervención, a la que ha llegado una hora tarde, Trump ha criticado a la Administración del presidente, Joe Biden, por su enfoque hacia la inmigración y la reapertura de las escuelas en plena pandemia.

«Todos sabíamos que la administración de Biden iba a ser mala, pero ninguno de nosotros ni siquiera imaginamos qué tan malos serían y qué tan lejos irían», ha asegurado Trump, que ha calificado al nuevo Gobierno estadounidense de «anti-empleo, anti-familia, anti-fronteras, anti-energía, anti-mujeres y anti-ciencia», tal y como recoge The Hill.

Frente a esto, «el trumpismo significa fronteras fuertes», ha continuado, «significa hacer cumplir la ley. Significa una protección muy fuerte para la Segunda Enmienda».

Trump ha insistido en la respuesta a la pandemia, para considerar que entregó a la nueva Administración «un milagro médico moderno, en referencia a la vacuna, y remarcar que presionó a la FDA »como nunca antes lo habían hecho«.

También ha aprovechado su discurso para atacar a los republicanos que lo han criticado, especialmente aquellos que votaron a favor del 'impeachment', como los representantes Adam Kinzinger y Mitt Romney.

Durante la CPAC y en una encuesta no científica realizada entre los asistente, Trump ha obtenido un índice de aprobación de entre el 97 y el 87 por ciento, según recoge Fox News, mientras que un 68 por ciento de los encuestados considera que Trump debería presentarse de nuevo a las elecciones.