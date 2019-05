Trump destaca que Corea del Norte no ha hecho test nucleares en los dos últimos años El presidente de EE UU, Donald Trump, durante su comparecencia ante la prensa en Tokio. / AFP El presidente de EE UU confía en que «algún día» se alcanzará un acuerdo de desnuclearización EFE Tokio Lunes, 27 mayo 2019, 10:47

El presidente de EE.UU., Donald Trump, destacó este lunes que durante los dos últimos años Corea del Norte «no ha hecho pruebas nucleares ni de misiles de largo alcance», y dijo estar «muy contento» con la marcha del diálogo con el régimen de Pionyang.

Trump volvió a restar importancia a las últimas pruebas con misiles balísticos realizadas por Pionyang, durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Tokio junto al primer ministro nipón, Shinzo Abe, en el marco de su visita oficial a Japón. «Lo más importante es que no ha habido pruebas nucleares ni de misiles de largo alcance en dos años», declaró Trump, quien también afirmó que «no tiene ninguna prisa» en desbloquear el proceso de diálogo con el régimen que lidera Kim Jong-un y destacó que se han logrado «muchas cosas buenas» desde que se iniciaron los contactos.

Trump admitió, no obstante, que parte de su equipo en la Casa Blanca cree que los recientes ensayos balísticos norcoreanos «pudieron constituir una violación» de las resoluciones de la ONU, algo que él «ve de forma diferente», según indicó. «Quizás (Kim Jong-un) lo hizo porque quiere atención, o quizás no, quién sabe (...) Lo único que importa es que no ha habido ensayos nucleares ni de misiles balísticos de largo alcance«, insistió Trump.

El presidente estadounidense expresó su confianza en que «algún día» se conseguirá un acuerdo sobre la desnuclearización de la península de Corea y recordó que hasta entonces seguirán en vigor «tremendas sanciones» sobre el régimen norcoreano. Según Trump, el objetivo último de Kim es «crear una nación que sea muy fuerte económicamente», algo que el líder norcoreano «sabe bien que no puede conseguir con armas nucleares».

El mandatario republicano calificó al dictador norcoreano como «una persona muy inteligente« y aprovechó una pregunta de un periodista para cargar contra el candidato demócrata para las elecciones presidenciales de 2020, el ex vicepresidente Joe Biden. »Kim Jong-un hizo una declaración en la que decía que Joe Biden es un individuo con un bajo coeficiente intelectual. Lo es probablemente, según sus registros. Creo que estoy de acuerdo con él en eso«, suscribió Trump.