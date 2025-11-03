El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Claudia Montes reconoce que Ábalos le dio dinero y asegura que Koldo la acosaba: «Llegó a hacerme 21 videollamadas»
Donald Trump y Nicolás Maduro.

Trump avisa a Maduro de que tiene los días contados como presidente de Venezuela

El líder republicano «duda» de que EE UU vaya a entrar en guerra con el país caribeño

María Rego

María Rego

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:27

Comenta

Donald Trump no quiere desvelar sus planes para Venezuela. Después de que medios norteamericanos informaran en los últimos días sobre un inminente ataque contra objetivos ... militares del país caribeño, y de que el gabinete presidencial lo negara, el inquilino de la Casa Blanca eludió este domingo dar alguna pista sobre sus intenciones. En una entrevista en el programa '60 minutes' de la cadena CBS, cuestionado en varias ocasiones por el asunto, el líder republicano contestó una y otra vez con evasivas. «No le voy a decir qué voy a hacer, si es que lo voy a hacer o no», respondió ante la insistencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  3. 3 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  4. 4 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  5. 5 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras
  8. 8 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas
  9. 9 Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario
  10. 10 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump avisa a Maduro de que tiene los días contados como presidente de Venezuela

Trump avisa a Maduro de que tiene los días contados como presidente de Venezuela