Trump evita someter al Congreso su guerra al narco

El Departamento de Justicia ha confirmado que la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe no está sujeta a la Resolución de Poderes de Guerra ... de 1973, lo que permite a Donald Trump prolongar las operaciones en esa región de América Latina durante un tiempo indefinido. La citada ley obliga al Gobierno a solicitar la autorización del Congreso pasados sesenta días del comienzo de las hostilidades y se aprobó después de la guerra del Vietnam precisamente para evitar un conflicto bélico tan largo como aquel, que se prolongó dos décadas en total y le costó a EE UU más de 58.000 bajas y casi 2.000 desaparecidos.

Sin embargo, la Administración republicana se considera al margen de esta resolución legal al interpretar que sus ataques a narcolanchas venezolanas y colombianas no pueden ser entendidas como hostilidades. No, al menos, en el sentido de la ley, que parece contemplar solo el escenario en el que las tropas estadounidenses se encuentran en peligro. Uno de los altos cargos del Departamento de Justicia se reunió estos días pasados con varios miembros del Congreso para precisarles que los ataques son de precisión, se realizan habitualmente con drones y la distancia desde los buques de la Armada hasta las lanchas son «demasiado grandes como para que sus tripulaciones pongan en peligro al personal estadounidense», informaba este domingo 'The Washington Post.

El debate en torno a la Resolución de Poderes de Guerra es importante. Y su resultado, fundamental para los planes del presidente estadounidense, que esta semana completará su despliegue aeronaval en la zona con la llegada del portaaviones 'USS Gerald Ford'. La concentración asciende a doce navíos de guerra, un submarino nuclear y hasta una decena de modelos de cazas, bombarderos, helicópteros y drones.

Los plazos

El Pentágono atacó por primera vez una presunta narcolancha el 2 de septiembre e informó de lo hechos al Congreso dos días más tarde. A partir de entonces comenzó a correr el tiempo. Si la hostilidades se encuadrasen en la resolución de 1973, Trump debería ordenar mañana, 4 de noviembre, el levantamiento del despliegue, o bien solicitar permiso al Congreso para prorrogarlo, lo que supone una incertidumbre absoluta dada la correlación de fuerzas en la Cámara de Representantes.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció este domingo que este fin de semana se produjo un nuevo bombardeo contra una embarcación conocida «por nuestros servicios de Inteligencia por su participación en el contrabando ilícito de narcóticos». El misil acabó con la vida de sus tres tripulantes. Con éste, el Pentágono ha dirigido ya una quincena de ataques que han matado al menos a 64 personas.