El presidente estadounidense, Donald Trump, en el Capitolio. Reuters

Trump evita someter al Congreso su guerra al narco

El Gobierno se considera exento de pedir permiso a los legisladores al alegar que sus ataques a narcolanchas en el Caribe no pueden ser entendidos como hostilidades

M. P.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:04

El Departamento de Justicia ha confirmado que la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe no está sujeta a la Resolución de Poderes de Guerra ... de 1973, lo que permite a Donald Trump prolongar las operaciones en esa región de América Latina durante un tiempo indefinido. La citada ley obliga al Gobierno a solicitar la autorización del Congreso pasados sesenta días del comienzo de las hostilidades y se aprobó después de la guerra del Vietnam precisamente para evitar un conflicto bélico tan largo como aquel, que se prolongó dos décadas en total y le costó a EE UU más de 58.000 bajas y casi 2.000 desaparecidos.

