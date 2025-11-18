El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Donald Trump y Mohamed bin Salmán, en su encuentro este martes en el Despacho Oval. Reuters

Trump excusa a Bin Salmán por el asesinato de Khashoggi: «Cosas que pasan»

El presidente estadounidense agasaja en la Casa Blanca al príncipe heredero saudí y asegura que éste «no sabía nada» de los planes para acabar con la vida del periodista

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:57

Comenta

Matar y descuartizar a un periodista con una sierra, «cosas que pasan», opina Donald Trump. El presidente de EE UU recibió este martes en la ... Casa Blanca a su «gran amigo» el príncipe saudí Mohammed bin Salmán (MBS), por primera vez desde 2018, el año en que el columnista de diario 'The Washington Post' Jamal Khashoggi fue asesinado en las instalaciones del consulado saudí en Estambul, al que acudió para pedir una partida de nacimiento para casarse. La CIA determinó que Bin Salmán aprobó personalmente la operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  3. 3 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  4. 4 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  5. 5

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  6. 6 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  7. 7 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  10. 10

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump excusa a Bin Salmán por el asesinato de Khashoggi: «Cosas que pasan»

Trump excusa a Bin Salmán por el asesinato de Khashoggi: «Cosas que pasan»