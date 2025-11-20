El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Trump firma la ley para desclasificar los papeles de Epstein

Sin testigos el presidente de Estados Unidos da luz verde a liberar los documentos y ahora el Departamento de Justicia tiene 30 días para difundir los archivos

T. Nieva

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:55

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles la ley para desclasificar los papeles del caso del millonario pederasta Jeffrey Epstein, muerto ... en prisión en 2019 antes de ser enjuiciado por delitos sexuales. Eso sí, al contrario de otras leyes y decretos rubricados en el Despacho Oval en medio de una nube de cámaras y aduladores, esta vez el republicano rubricó la norma sin testigos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  2. 2

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  3. 3 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses
  4. 4 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  5. 5 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  6. 6

    «Mi abuela ni quemó iglesias ni mató niños. Era una mujer de diálogo y progreso»
  7. 7 El acusado de la muerte del dj Eloy Malnero en Gijón afronta tres años y medio de cárcel
  8. 8

    La mayoría de los sindicatos desconvoca la huelga de Les Escuelines, excepto Comisiones Obreras
  9. 9

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  10. 10 Asturias, en alerta por las primeras nevadas del otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump firma la ley para desclasificar los papeles de Epstein

Trump firma la ley para desclasificar los papeles de Epstein