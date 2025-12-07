Trump justifica los ataques en el Caribe: «A la gente le gusta que seamos duros»

Donald Trump aún no ha cumplido su amenaza de iniciar ataques terrestres contra Venezuela pero, por si alguien pensaba que el anuncio realizado el pasado ... martes era una mera bravuconada, él mismo se encargó el fin de semana de insistir en sus planes. «Empezaremos a hacer lo mismo por tierra, ya que conocemos cada ruta, cada edificio y dónde viven. Lo sabemos todo sobre ellos», advirtió el presidente de Estados Unidos a los narcotraficantes en plena polémica sobre las acciones contra embarcaciones que supuestamente trasladan droga por aguas del Caribe y el Pacífico. Una operación, enmarcada en la misión 'Lanza del Sur', que se ha cobrado ya cerca de noventa vidas y que ha puesto en la picota al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, uno de los miembros más controvertidos del gabinete republicano.

El inquilino de la Casa Blanca, sin embargo, no vacila a la hora de afirmar que es hora de que su ofensiva contra el narcotráfico pase a una nueva fase. «Hemos adoptado una postura muy dura, y a la gente le gusta», se mostró orgulloso durante la entrega de los Kennedy Center Honors, que en esta ocasión premiaron al actor Silvestre Stallone o la cantante Gloria Gaynor. Trump, que la semana pasada prometió «acabar con esos hijos de perra» y extendió sus advertencias a Colombia, aprovechó la ocasión para justificar el despliegue militar en el Caribe. «El flujo de drogas hacia nuestro país por vía marítima ha caído un 94%. Estoy intentando hallar de dónde viene el otro 6%, porque tienen que ser las personas más valientes», comentó antes de calcular que alrededor de 300.000 personas murieron en 2024 en Estados Unidos a causa del consumo de estupefacientes.

El mandatario aseguró que su lucha contra el tráfico de drogas «es como una guerra, una guerra terrible». «No voy a dejar que esto siga pasando», zanjó sin dar detalles sobre los ataques terrestres que habría planeado en Venezuela, donde el Gobierno de Nicolás Maduro sostiene que la única intención de Trump es propiciar un cambio de régimen. La escalada prebélica ha puesto en alerta no sólo a Caracas y Bogotá –con su presidente, Gustavo Petro, asimismo en el punto de mira de la Casa Blanca– sino también a otros Estados, como Panamá. Las autoridades del país centroamericano se ofrecieron el domingo como mediadores en este conflicto así como a acoger a «ciertas personas» del entorno chavista de manera temporal.

El magnate aseguró haber logrado una caída del 94% en el flujo de drogas por vía marítima hacia EE UU

También Catar, que ya medió entre Israel y Hamás en la guerra de Gaza, dijo estar «esperando» a que EE UU, Venezuela u otro Estado pida su colaboración para frenar la creciente tensión en el Caribe, donde hacía más de tres décadas que Washington no realizaba un despliegue militar de envergadura.

Opositor muerto

«Todos los días una amenaza. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo. Y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos», avisó el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, que el fin de semana vio cómo un millar de jóvenes de entre 18 y 22 años juraban como militares tras tres meses de formación intensiva. El ejército, agregó el titular de defensa, Vladimir Padrino López, está «más que preparado» para dar «una respuesta contundente a aquel que se atreva a agredir la integridad de la patria». «Cuando sea necesario», recalcó tras exponer que Venezuela protagoniza «una revolución pacífica, pero no desarmada».

ALERTA MUNDIAL



Muere en prisión nuestro compañero de lucha Alfredo Díaz, una nueva víctima del régimen criminal de Maduro.



Nuestra fuerza y oraciones para sus familiares y amigos. Venezuela los acompaña en su profundo dolor. pic.twitter.com/5sosPN8tXf — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 6, 2025

El último choque entre los Ejecutivos de Washington y Caracas tiene como protagonista a Alfredo Díaz, quien ejerció de gobernador del Estado venezolano de Nueva Esparta entre 2017 y 2021. El político opositor falleció el sábado en prisión, donde cumplía condena por «terrorismo» e «instigación al odio». El Gobierno de Estados Unidos denunció «la naturaleza vil del régimen» liderado por Maduro y, en la misma línea, la disidente y Nobel de la Paz María Corina Machado habló de un «patrón sostenido de represión estatal». Las autoridades chavistas afirmaron que el recluso había muerto en El Helicoide a causa de un infarto.