Un acto de la Fuerza Armada Bolivariana durante el fin de semana.

Trump justifica los ataques en el Caribe: «A la gente le gusta que seamos duros»

El republicano insiste en pasar a las acciones por tierra y Venezuela avisa que su ejército está «más que listo» para responder a quien «agreda» al país

María Rego

María Rego

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:32

Comenta

Donald Trump aún no ha cumplido su amenaza de iniciar ataques terrestres contra Venezuela pero, por si alguien pensaba que el anuncio realizado el pasado ... martes era una mera bravuconada, él mismo se encargó el fin de semana de insistir en sus planes. «Empezaremos a hacer lo mismo por tierra, ya que conocemos cada ruta, cada edificio y dónde viven. Lo sabemos todo sobre ellos», advirtió el presidente de Estados Unidos a los narcotraficantes en plena polémica sobre las acciones contra embarcaciones que supuestamente trasladan droga por aguas del Caribe y el Pacífico. Una operación, enmarcada en la misión 'Lanza del Sur', que se ha cobrado ya cerca de noventa vidas y que ha puesto en la picota al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, uno de los miembros más controvertidos del gabinete republicano.

