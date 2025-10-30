El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Donald Trump. Reuters

Trump ordena reactivar las pruebas nucleares

El presidente de EEUU lanza un órdago atómico antes de la cumbre: publicó el anuncio minutos antes de reunirse con Xi Jinping y poco después de que Putin anunciase sus propios ensayos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:13

Comenta

Donald Trump ha vuelto a colocar al mundo al borde del abismo con un mensaje en su red social de Truth Social. En plena gira ... diplomática por Asia, y apenas una hora antes de estrechar la mano del presidente chino, Xi Jinping, el mandatario estadounidense ha dicho haber ordenado al Pentágono reanudar las pruebas nucleares «de inmediato», para estar «en igualdad de condiciones» con Rusia y China, escribió. Si cumple su amenaza se trataría de la primera detonación nuclear de Estados Unidos en 33 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  2. 2

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  5. 5

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  6. 6 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  7. 7

    El Principado de Asturias investiga un presunto caso de acoso escolar en San Martín del Rey Aurelio
  8. 8 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  9. 9

    El aparcamiento de la avenida de Portugal de Gijón será gratuito
  10. 10 Un ganadero, condenado a prisión por provocar en Las Regueras un incendio que calcinó ocho hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump ordena reactivar las pruebas nucleares

Trump ordena reactivar las pruebas nucleares