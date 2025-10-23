El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pedro Sánchez conversa con Mark Rutte. Agencias

Trump presiona a Rutte para que castigue a España por no subir el gasto militar

El presidente de EEUU acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de «no jugar en equipo» en la OTAN

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:29

Comenta

Mediante la profusión de elogios y un tono reverencial que la prensa estadounidense ha llamado «la diplomacia del papá», el secretario general de la OTAN, ... Mark Rutte, se ha convertido en un «muy buen amigo» de Donald Trump, como dijo el propio presidente al recibirle por cuarta vez en el Despacho Oval este miércoles. Esa estrategia le ha servido para salvar a Ucrania de una rendición forzada en pro de la paz y para asegurarse el compromiso de EEUU con la Alianza Atlántica, de la que Trump dice ahora ser «un orgulloso miembro». La cuestión es si el político holandés sacrificará a España para mantener la buena relación con el todopoderoso inquilino de la Casa Blanca, que claramente le presiona para resolver «el problema».

