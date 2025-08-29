El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kamala Harris, rodeada de seguridad en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York. AFP

Trump retira la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

Biden nunca canceló la que el magnate extendió a sus hijos antes de dejar la Casa Blanca, pese a ser mayores de 16 años

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:13

El pasado 22 de agosto la vicepresidenta Kamala Harris se convirtió en la primera mujer afroamericana candidata a la presidencia. Un año después, su adversario ... se venga de los enfrentamientos políticos que tuvieron retirándole la protección de los servicios secretos, una orden que será efectiva a partir del lunes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  5. 5 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  6. 6 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  7. 7 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  8. 8 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  9. 9 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  10. 10 Lleno para despedir el autocine de Gijón: «Lo vamos a echar mucho en falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump retira la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

Trump retira la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris