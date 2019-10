Trump sugirió al Gobierno que se autorizase disparar en las piernas a los inmigrantes Inmigrantes en la frontera de EE UU con México. / Reuters Llegó a sugerir además electrificar la valla de la frontera con México, coronarla con pinchos y añadir fosos de agua con serpientes y caimanes MERCEDES GALLEGO Nueva York Miércoles, 2 octubre 2019, 23:38

Cuando el presidente Donald Trump dijo públicamente el año pasado que la Guardia Nacional desplegada en la frontera «respondería» si los inmigrantes arrojaban piedras, no era un farol. A puerta cerrada pidió a miembros de su Gobierno que se disparara a los inmigrantes a las piernas para que no pudieran seguir avanzando hacia EE UU. Una de las muchas ideas despiadas que su Gabinete tuvo que quitarle de la cabeza.

Trump sostiene que esa noticia publicada este miércoles por el diario 'The New York Times', que dice haberla verificado con una docena de altos cargos de gobierno, es falsa. «Nunca lo he dicho, nunca lo he pensado... Es una mentira total», afirmó el mandatario, que se vanaglorió de haber inventado el término de 'fake news' (noticias falsas) y dijo cambiarlo a partir de ahora por «medios corruptos», por considerar que el anterior no es «lo suficiente duro».

Grabado está el comentario que el presidente hizo este verano al mismo rotativo al protestar de que «el problema con la ley, de la manera en la que está, es que puedes tener 100.000 soldados allí parados (en la frontera) y no pueden hacer nada». El rotativo se remite a una reunión del pasado mes de marzo pasado en el Despacho Oval, en la que el mandatario, frustrado con el aumento de inmigrantes y refugiados en la frontera, ordenó cerrarla completamente al día siguiente.

«Catástrofe» económica

Según las fuentes de los dos periodistas firmantes, que van a publicar un libro al respecto, hasta el yerno del presidente, Jared Kushner, trató de disuadirlo. Estados Unidos mueve a través de la frontera con México bienes por valor de 200.000 millones de dólares anuales (más de 182.000 millones de euros al cambio). Cerrarla al tráfico tendría «un impacto económico catastrófico», ha advertido el líder republicano del Senado, Mitch McConnell.

Trump llegó a sugerir incluso medidas como electrificar la valla de la frontera y coronarla con pinchos «de los que arrancan la carne». Incluso llegó a pedir a sus asesores una estimación de cuánto costaría añadir al muro fosos de agua con serpientes y caimanes.