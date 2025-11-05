El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Simpatizantes de Zohran Mamdani celebran su victoria en Nueva York durante la noche electoral. EFE

La victoria demócrata lanza un aviso a Trump un año después de arrasar en las urnas

Los claros triunfos en California, Nueva Jersey, Virginia y Nueva York devuelven la esperanza al partido progresista

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:10

El shock que sintió la mitad de la población estadounidense hace justo un año, cuando Donald Trump ganó las elecciones, se transformó el martes en ... un suspiro de alivio, cuando los candidatos del Partido Demócrata ganaron cómodamente en una variedad de comicios locales. «Respirad, llevamos mucho tiempo conteniendo la respiración», dijo el nuevo alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.

