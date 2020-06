Diario de corresponsales España será ámbar en el semáforo de los turistas británicos a partir del día 6 Cientos de personas disfrutan de una calurosa jornada en la playa en Brighton (Reino Unido) / Efe El sistema se basará en «el juicio de los países según la prevalencia del virus, la confianza en los datos y la trayectoria de la enfermedad» COLPISA | CORRESPONSALES Sábado, 27 junio 2020, 10:38

POR iñigo gurruchaga

Portavoces del Gobierno británico informaron en la tarde del viernes a los medios acreditados en el 'lobby' de que el 6 de julio se presentará la lista de países a los que los británicos podrán viajar sin tener que someterse a cuarentena cuando regresen. España sería incluida con luz ámbar en la lista de «puentes aéreos», o «corredores aéreos» con movimiento libre, según los medios.

Todos coinciden en sus portadas de hoy en que habrá un «sistema de semáforo», por el que los pasajeros que lleguen de países verde o ámbar no tendrán que permanecer aislados 14 días cuando regresen, y los que lleguen de países de color rojo, sí. Estados Unidos estaría incluido en la lista de los rojos. El operador TUI ha cancelado todos sus paquetes a Florida hasta diciembre.

El «sistema de semáforo» se basará en «el juicio de los países según la prevalencia del virus, la confianza en los datos y la trayectoria de la enfermedad». Pero ser verde o ámbar no parece tener, según el relato ofrecido, ninguna consecuencia diferente, salvo la de ser una advertencia de Londres a los países ámbar de que les está evaluando.

Países de la Unión Europea han abierto sus fronteras a otros miembros, con algunas restricciones. España ya anunció la pasada semana la apertura de sus fronteras a los británicos. No ha habido negociaciones de ningún tipo sobre «puentes aéreos» o «corredores aéreos» entre los gobiernos español y británico. Londres ha decidido simplemente poner fin a la cuarentena que impuso hace tres semanas.

El Gobierno de Boris Johnson empaqueta ahora su decisión unilateral con un envoltorio de puentes, corredores y luces. Habría impuesto una cuarentena imposible de vigilar porque las encuestas le decían que la mayoría de la población apoyaba restricciones a la entrada en el país de pasajeros que llegan del extranjero. El sector turístico y de transporte ha expresado satisfacción por el anuncio y frustración por la falta de precisión en los detalles filtrados para animar el tono del fin de semana.

Rusia Rusia no tiene todavía un plan concreto de reanudación de los vuelos con Europa y el resto del mundo

POR rafael m. mañueco

Rusia, al igual que la Unión Europea, se dispone a reanudar sus vuelos internacionales a partir del 1 de julio, pero no tiene todavía una lista concreta de países con los que restablecerá sus conexiones aéreas. Según el diario Kommersant, el director de Rosaviatsia, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, Alexánder Neradko, ha enviado sendas cartas al órgano de control Rospotrebnadzor y a la viceprimera ministra, Tatiana Gólikova, que coordina en el Gobierno el operativo de lucha contra la Covid-19, proponiendo que los primeros vuelos se efectúen a los estados miembros de la CEI, todas las antiguas repúblicas soviéticas salvo las tres bálticas.

En cuanto al resto de los países del mundo, Neradko sugiere que se actúe «en función de la situación epidemiológica». La secretaría de Gólikova declaró a Kommersant que la cuestión de la posible apertura de los enlaces aéreos con otros países «está en proceso de elaboración» en el seno del Gobierno. La funcionaria le comunicó al diario ruso que «las decisiones sobre la reanudación de los vuelos internacionales se adoptaran de forma simétrica, atendiendo a un criterio de reciprocidad, teniendo en cuenta los acuerdos que tenga Rusia con los distintos países y dependiendo de la situación epidemiológica».

Uno de los interlocutores de Kommersant sostiene que «sería más lógico abrir los vuelos a Europa, ya que allí la incidencia del coronavirus ha caído al nivel de unas pocas decenas de enfermos al día, significativamente menor que en la CEI». «Otra cosa es que en Europa quieran recibir turistas rusos», señala esa misma fuente.

En el contexto de la pandemia mundial de coronavirus, Rusia suspendió el tráfico aéreo internacional a finales de marzo con la única excepción de los vuelos para repatriar compatriotas atrapados en distintos puntos del planeta. Salvo diplomáticos, tripulaciones de aviones y barcos y conductores de líneas de transporte internacional, todos los extranjeros vieron vedado el acceso al país eslavo. Pero, el pasado 8 de junio, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, levanto en parte esas restricciones permitiendo a los rusos viajar al extranjero por motivos justificados (trabajo, visita de parientes o recibir atención médica) y a los foráneos entrar en Rusia por las mismas razones.

La UE deberá hoy decidir si entra o no en vigor la lista preliminar de países con los que abrirá su frontera exterior el 1 de julio. Rusia, al igual que Estados Unidos y Brasil, no están en el borrador. Son los tres países del mundo con mayor número de infectados por COVID-19. La agencia rusa TASS, que cita sin nombrar al componente de la delegación de uno de los estados miembros reunida en Bruselas, da por sentado que Rusia no será uno de los países cuyos ciudadanos podrán viajar a la Unión Europea a partir del próximo miércoles.

«El hecho es que en este momento la situación epidemiológica en Rusia no nos permite incluirla en la primera lista de países para los que se abrirán las fronteras. Y esto es normal, porque Rusia necesita más tiempo, ya que el virus comenzó a extenderse allí más tarde que en los países europeos», aseguró la fuente. Y añade que «revisaremos esta lista con suficiente frecuencia. Y, por supuesto, tan pronto como quede claro que la situación epidemiológica en Rusia ha mejorado, la incluiremos en la lista. Esto algo de interés para ambas partes». Rusia, el tercer país del mundo con más contagios, se aproxima ya a los 630.000 infectados y contabiliza casi 9.000 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Francia Los transportes públicos de París, al límite por el Covid

POR PAULA ROSAS

«No vamos a poder pagar a los trabajadores a partir del 8 de julio por falta de tesorería». La llamada de auxilio de la presidenta de la región de París ha puesto de manifiesto la situación económica extrema a la que han llegado los transportes públicos de la metrópoli tras la crisis sanitaria. Las pérdidas «abisales» de 2.600 millones ponen en peligro su funcionamiento durante este verano.

«Sin apoyo del Estado no podremos pagar», ha amenazado Valérie Pécresse, la presidenta de la región de Île de France, que reclama que el Gobierno ayude a cerrar el agujero que ha creado el coronavirus. Los transportes del área capitalina, entre los que se encuentras metro, autobuses y cercanías, suponen la mitad de todo el transporte público de Francia, y son vitales para el funcionamiento de la región.

Sin embargo, la caída de la frecuentación durante el confinamiento y las primeras semanas de la desescalada ha supuesto una pérdida de 1.600 millones, a los que se suman otros 1.000 millones que se han dejado de ingresar del impuesto de movilidad que se cobra a las empresas con más de 11 trabajadores. «La crisis del Covid ha sido una especie de huracán», ha descrito la presidenta.

Pero mientras que en la Francia continental la atención se centra en los estragos económicos que ha dejado el coronavirus, en los territorios de ultramar franceses, la situación sanitaria se deteriora. Francia ha tenido que recurrir a médicos cubanos para ayudar a combatir la epidemia en Martinica, como antes han hecho ya Italia o Andorra. Quince sanitarios llegaron ayer a la isla caribeña, entre ellos neumólogos, infectiólogos, radiólogos y médicos de urgencias, que estarán tres meses desplegados.