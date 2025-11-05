El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los copresidentes de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, el martes en el Bundestag. EFE

Acusan a la ultraderechista Alternativa para Alemania de espiar para Rusia

Diputados de la formación extremista solicitan sistemáticamente información sensible sobre el ejército federal y las infraestructuras críticas

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:39

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se ha convertido en sospechosa de recabar información sensible del Bundeswehr, el ejército federal, y de infraestructuras críticas germanas ... para entregar a Rusia. Tanto es así que el Bundestag, la Cámara Baja, debatió este miércoles sobre la posibilidad de que políticos de la formación extremista estén trabajando como espías al servicio de Moscú.

