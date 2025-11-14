El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, este viernes en Berlín. AFP

Alemania acusa a Putin de «violar las leyes internacionales y los derechos humanos» en Ucrania

El Gobierno germano denuncia que Moscú está «intentando hacer el invierno lo más insoportable posible a los ucranianos» y destina otros 150 millones de euros en ayuda militar a Kiev

T. Nieva

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:56

Comenta

El ministro de Defensa de Alemania , Boris Pistorius, anunció este viernes que contribuirá con 150 millones de euros a la iniciativa PURL (Lista de Requisitos ... Prioritarios para Ucrania), el programa de compra de armas a Estados Unidos para su uso por parte de Ucrania en la guerra contra Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  4. 4

    Nadie reclama el cadáver del narco de Gijón muerto en Toledo tras disparar a la Policía
  5. 5

    El Supremo tumba de forma definitiva los argumentos del ERE de Embutidos Vallina
  6. 6

    El Principado ofrece 13 millones para garantizar todas las rutas internacionales del aeropuerto de Asturias
  7. 7

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  8. 8 Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»
  9. 9

    La alcaldesa de Gijón asume la responsabilidad de buscar «una solución de consenso» para trasladar el Albergue Covadonga
  10. 10 El Robledo reabrirá en 2027 como hotel de cuatro estrellas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alemania acusa a Putin de «violar las leyes internacionales y los derechos humanos» en Ucrania

Alemania acusa a Putin de «violar las leyes internacionales y los derechos humanos» en Ucrania