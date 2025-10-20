El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de un caza F-35 como los que ha encargado el ejército alemán. AFP

Alemania aumenta a 50 los cazas F-35 para reforzar su ejército y cumplir los compromisos en la OTAN

Las autoridades de Berlín habían encargado además recientemente 20 nuevos Eurofighter al consorcio europeo Airbus

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:48

El ministro federal de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius, está decidido a aumentar apreciablemente el poderío de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, ante la ... amenaza rusa con la compra de más cazabombarderos de los previstos inicialmente. Pistorius ha encargado al fabricante estadounidense Lockheed otros 15 cazas del tipo F-35 para modernizar el ejército del aire germano.

