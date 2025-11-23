El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, en una comparecencia. AFP

Andy Burnham, 'el rey del norte' que se perfila como sustituto del 'premier' británico

El alcalde del Gran Manchester vuelve a emerger como la opción favorita para relevar a Starmer por su gran desempeño en su región y la capacidad de atraer a electorados distintos

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:08

Comenta

Al alcalde laborista Andy Burnham lo llaman desde hace años 'el rey del norte', un apodo que refleja bien la autoridad política que ha construido ... lejos de Westminster. Su trayectoria, su capital territorial en la región del Gran Manchester y su capacidad para conectar con electorados muy distintos lo han convertido de nuevo en el nombre que más suena como eventual sustituto del primer ministro británico, Keir Starmer. Y su silencio calculado ante las preguntas sobre liderazgo, «no sé qué traerá el futuro», solo ha alimentado esa percepción en un momento en el que el laborismo atraviesa su mayor turbulencia desde su llegada al poder.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

