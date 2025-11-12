El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El escritor argelino Boualem Sansal posa en París el 4 de septiembre de 2015. AFP

Argelia indulta al escritor Boualem Sansal, cuyo encarcelamiento tensó las relaciones entre París y Argel

Este literato, de 81 años, ha pasado cerca de un año entre rejas por un delito de opinión, a pesar de su frágil estado de salud

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

El escritor franco-argelino Boualem Sansal ha recuperado la libertad. Argelia indultó este miércoles a este literato, de 81 años y enfermo de cáncer, prácticamente ... un año después de su arresto. Tras haberle mantenido entre rejas desde mediados de noviembre de 2024 por un simple delito de opinión, el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, ha concedido una gracia presidencial al autor de '2084. El fin del mundo' o 'La aldea del alemán'. Su liberación supone un alivio tanto para la clase política francesa como para el mundo literario, que se había movilizado de manera considerable para denunciar su situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  4. 4

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  5. 5

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  6. 6

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  7. 7

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  8. 8 ONCE, resultado del sorteo de hoy martes, 11 de noviembre de 2025
  9. 9 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  10. 10

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Argelia indulta al escritor Boualem Sansal, cuyo encarcelamiento tensó las relaciones entre París y Argel

Argelia indulta al escritor Boualem Sansal, cuyo encarcelamiento tensó las relaciones entre París y Argel