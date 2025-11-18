El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un peatón pasa junto a un memorial improvisado en el lugar donde Mehdi Kessaci fue asesinado en Marsella. AFP

El asesinato del hermano de un activista antinarcos conmociona a Francia

El ministro galo del Interior ha denunciado los hechos como «un crimen de intimidación» contra un joven político de izquierdas conocido por su militancia contra el tráfico de drogas

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:34

Comenta

Otra muerte por la violencia del narcotráfico ha conmocionado a Francia. Esta vez la emoción no se debe por la edad prematura de la víctima ... ni por la inocencia de una vida arrebatada por una bala perdida, sino por el carácter político de un asesinato que recuerda al 'modus operandi' de las mafias en Colombia o México. Ha puesto la piel de gallina en el país vecino el homicidio en Marsella del hermano pequeño de un conocido activista local, muy implicado en las tareas de reinserción de jóvenes que cayeron en las garras del tráfico de drogas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  5. 5 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  6. 6

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  7. 7

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  10. 10

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El asesinato del hermano de un activista antinarcos conmociona a Francia

El asesinato del hermano de un activista antinarcos conmociona a Francia