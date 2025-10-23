Ataques rusos matan a dos periodistas y a un rescatista en Ucrania

Tras sus ataques del miércoles contra una guardería en Járkov que forzó la evacuación de medio centenar de niños, Rusia ha vuelto a lanzar una ... nueva andanada de drones contra Ucrania que que se han cobrado la vida de dos periodistas y de un rescatista. Las incursiones se han producido en un momento de máxima tensión de Occidente con Moscú tras adoptar Estados Unidos y la UE nuevas sanciones contra el Kremlin por su negativa a hacer concesiones para poner fin a la guerra.

La cadena FreedomTV ha informado de que un dron ha causado la muerte de los reporteros Olena Gramova y Yevguen Karmazin cuando se encontraban en una gasolinera en la ciudad de Kramatorsk. Un tercer periodista, Alexander Kolichev, resultó herido y fue hospitalizado, según indicó el canal. Paralelamente, otra operación con aviones no tripulados rusos mató a un rescatista y provocó lesiones a otros cinco en una aldea en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania. La incursión interrumpió además el tráfico ferroviario y dañó una sinagoga.

Las fuerzas aéreas ucranianas afirmaron que Rusia lanzó en total 130 drones durante la noche contra su territorio. En Kiev, la capital, sus habitantes escucharon sirenas de advertencia tras las explosiones, que dejaron ocho personas heridas, informaron las autoridades locales. A pesar de los intentos de mediación por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, para alcanzar un alto el fuego, el Kremlin ha intensificado en los últimos días sus ataques contra Ucrania, especialmente contra la red eléctrica y la infraestructura ferroviaria.

El Ministerio de Defensa ruso informó, paralelamente, del derribo de 139 drones ucranianos en la noche del jueves, principalmente sobre las regiones occidentales fronterizas. El gobernador de la región de Riazán, al sureste de Moscú, informó que se produjo un incendio en una planta industrial. Imágenes compartidas en redes sociales mostraban una refinería de petróleo en llamas.

Pese a estas hostilidades, la Administración ucraniana encargada de los presos de guerra anunció que Rusia había entregado este jueves los presuntos cadáveres de mil soldados muertos en combate.