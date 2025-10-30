El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El acusado del crimen de Aschaffenburg llega al juzgado. EFE

La Justicia alemana ordena que ingresen al autor del ataque a un grupo de niños en un psiquiátrico de alta seguridad

El acusado, un peticionario de asilo afgano de 22 años, apuñaló en enero a varios menores en un parque, donde mató a un pequeño y un hombre que quiso socorrerlos

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Corresponsal. Berlín

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:45

El autor del atentado contra un grupo de niños de una guardería en la localidad alemana de Aschaffenburg en enero de este año, que mató ... a puñaladas a un pequeño de 2 años y a un hombre que acudió a socorrer a los menores, ha sido declarado irresponsable de sus actos este jueves por la audiencia de esa ciudad, que ordenó su ingreso en un psiquiátrico de alta seguridad.

