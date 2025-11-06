Bélgica aumentará la vigilancia y prohibirá el vuelo de drones sobre «zonas sensibles»

La seguridad aérea se ha convertido en un asunto de Estado en Bélgica. El Gobierno belga ha convocado de urgencia este jueves un Consejo de ... Seguridad Nacional para abordar la reciente crisis de drones que vive el país, después de que esta semana se detectaran incursiones de aeronaves no tripuladas sobre zonas estratégicas, que obligaron a cerrar el espacio aéreo belga y suspender el tráfico aéreo de los aeropuertos de Bruselas y Lieja durante varias horas. Ante esta situación, el Ejecutivo belga ha anunciado que presentará un decreto de ley que prohibirá el vuelo de drones no autorizados sobre «zonas sensibles», que pondrá en marcha su Centro Nacional de Seguridad del Espacio Aéreo y que preparará un plan para aumentar sus capacidades antidrones.

Así lo ha anunciado el ministro de Defensa, Theo Francken, que ha presentado un plan completo para dar respuesta al caos desatado por las recientes incursiones aéreas, que también sobrevolaron zonas cercanas a bases militares del país. El país cuenta con un marco regulatorio vigente para el vuelo de drones no autorizados, pero el titular de Defensa aseguró que el decreto ley planteado permitirá aprovechar mejor esa legislación y «mejorar la coordinación».

Aumentará también la vigilancia del espacio aéreo belga y Francken aseguró que la orden es «abatir, siempre que sea posible, cualquier aparato sospechoso». Además, el país propondrá un marco europeo para interceptar los drones que «huyen al extranjero».

El Gobierno belga incrementará su vigilancia aérea con el Centro Nacional de Seguridad del Espacio Aéreo, situado en la base aérea del municipio de Beauvechain, y que estará plenamente operativo a partir del 1 de enero de 2026. Estas instalaciones podrán dar una imagen completa de todo lo que ocurre en el espacio aéreo belga, incrementando la seguridad del país.

Franken también presentará ante el Parlamento una propuesta para mejorar las capacidades antidrones de Bélgica, un proyecto que podría tener un coste aproximado a los 50 millones de euros. La aprobación de este plan está en duda ya que el primer ministro belga, el nacionalista flamenco Bart De Weber, ha sido hasta ahora incapaz de presentar un presupuesto federa. Tiene hasta Navidad como fecha límite y, si no lo logra, podría llegar a dimitir de su cargo.

«Sembrar el pánico»

Aunque no se ha llegado a confirmar que Rusia esté detrás de estos vuelos no autorizados, el ministro de Defensa aseguró que se trata de «una amenaza seria», después de que este tipo de aparatos sobrevolara la base militares de Kleine-Brogel (en el este del país), donde se guardan armas nucleares estadounidenses, además de la de Schaffen (en el noreste del país) y Florennes (en el centro). Para el titular de Defensa belga está claro que se trata de una operación coordinada que busca «sembrar el pánico y desestabilizar».

Las incursiones registradas en Bélgica son las más recientes, pero Polonia, Rumanía, Estonia y Dinamarca también han sufrido episodios similares, la mayoría de los cuales se han podido atribuir a Moscú. Ante esta situación la Comisión Europea ha propuesto blindar los cielos europeos con un 'muro de drones', con sistemas de vigilancia como radares altamente sensibles y sistemas para abatir drones. Un escudo que podrá defender al bloque de Rusia y de cualquier otra amenaza aérea, venga de donde venga.