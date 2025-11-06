El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El ministro de Defensa belga, Theo Franken. AFP

Bélgica aumentará la vigilancia y prohibirá el vuelo de drones sobre «zonas sensibles»

El país dará orden de abatir cualquier aparato sospechoso tras el caos provocado por las recientes incursiones aéreas, que obligaron a cerrar los aeropuertos de Bruselas y Lieja

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:33

Comenta

La seguridad aérea se ha convertido en un asunto de Estado en Bélgica. El Gobierno belga ha convocado de urgencia este jueves un Consejo de ... Seguridad Nacional para abordar la reciente crisis de drones que vive el país, después de que esta semana se detectaran incursiones de aeronaves no tripuladas sobre zonas estratégicas, que obligaron a cerrar el espacio aéreo belga y suspender el tráfico aéreo de los aeropuertos de Bruselas y Lieja durante varias horas. Ante esta situación, el Ejecutivo belga ha anunciado que presentará un decreto de ley que prohibirá el vuelo de drones no autorizados sobre «zonas sensibles», que pondrá en marcha su Centro Nacional de Seguridad del Espacio Aéreo y que preparará un plan para aumentar sus capacidades antidrones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  3. 3 Fallece un hombre en un sex shop de León
  4. 4 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  5. 5

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  6. 6

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  7. 7 Adiós a un símbolo de Gijón: desmontado el asturcón del Cajastur
  8. 8 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  9. 9 ¿Sabes por qué instalan bolardos en la calle San Antonio, en Gijón?
  10. 10

    Asturias lidera la tasa de cáncer en España y llegará a 8.760 casos al año en 2050

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Bélgica aumentará la vigilancia y prohibirá el vuelo de drones sobre «zonas sensibles»

Bélgica aumentará la vigilancia y prohibirá el vuelo de drones sobre «zonas sensibles»