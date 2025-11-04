Bélgica comienza a reabrir sus aeropuertos tras cerrarlos por la presencia de drones

Bélgica ha comenzado a reabrir su espacio aéreo tras haberlo cerrado a primera hora de la noche de este martes por la presencia de drones. ... Primero, los aeropuertos de Bruselas y Lieja suspendieron su actividad por la presencia de varios aparatos que estaban sobrevolando por las inmediaciones. La medida se trasladó poco después al resto de las terminales del país. Varios vuelos que tenían que tomar tierra en Bélgica fueron desviados a la localidad neerlandesa de Maastricht. Sobre las nueve y media de la noche, la actividad volvió a los aeropuertos belgas, donde se acumulan los retrasos.

Por el momento, se desconoce el número exacto de drones avistados, según ha informado el diario neerlandés 'HLN'. Por su parte, fuentes del aeropuerto de Bruselas han dicho que está «investigando el asunto». Varios países europeos, sobre todo los situados cerca de Rusia, han sufrido la irrumpcióin de estas aeronaves no tripuladas.

En un primer momento, las autoridades belgas habían indicado que los vuelos se estaban desviando a otros aeropuertos, como el de Lieja, pero también se han avistado drones en sus proximidades. «Todo el espacio aéreo belga está cerrado», subrayó a primera hora de la noche el portavoz del aeropuerto de Lieja, Christian Delcourt, según recoge RTBF. Luego, la actividad ha regresado poco a poco.