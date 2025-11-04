El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Colas en el aeropuerto de Bruselas. Reuters

Bélgica comienza a reabrir sus aeropuertos tras cerrarlos por la presencia de drones

Primero se activó la alarma en Bruselas y Lieja y luego se suspendieron los vuelos en el resto del país mientras se investiga el origen de los aparatos no identificados

T. Nieva

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:29

Bélgica ha comenzado a reabrir su espacio aéreo tras haberlo cerrado a primera hora de la noche de este martes por la presencia de drones. ... Primero, los aeropuertos de Bruselas y Lieja suspendieron su actividad por la presencia de varios aparatos que estaban sobrevolando por las inmediaciones. La medida se trasladó poco después al resto de las terminales del país. Varios vuelos que tenían que tomar tierra en Bélgica fueron desviados a la localidad neerlandesa de Maastricht. Sobre las nueve y media de la noche, la actividad volvió a los aeropuertos belgas, donde se acumulan los retrasos.

