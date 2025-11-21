El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente serbio, Slobodan Milosevic, el bosnio Alija Izetbegovic, el croata Franjo Tudjman, y el secretario de Estado de EE UU, Warren Christopher, en la firma de los acuerdos de Dayton. AFP

Bosnia conmemora el 30 aniversario de los acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra

El pacto sellado por los presidentes de Bosnia, Croacia y Yugoslavia serbios y croatas a instancias de EE UU detuvo el conflicto pero las heridas siguen abiertas en un país fracturado y con tensiones reavivadas

I. Ugalde

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:03

Hace exactamente tres décadas, el 21 de noviembre de 1995, la base militar de la ciudad estadounidense de Dayton (Ohio) escribió una de las páginas ... más memorables de la historia reciente. La que trazó el camino para acallar las armas en los Balcanes, tras tres años y medio de una sangrienta guerra que desangró Bosnia y se cobró la vida de más de 100.000 personas. El lugar, lo suficientemente alejado del ruido mediático y del escenario del conflicto, sentó, a instancias del Gobierno de Bill Clinton, en torno a una misma mesa a los presidentes de Bosnia y Herzegovina, Alija Izetbegovic; de Croacia, Franjo Tudjman; y de Yugoslavia, Slobodan Milosevic. El fruto de aquel encuentro es lo que hoy se conoce como el acuerdo de Dayton, que detuvo el conflicto, sí. Pero fue una paz imperfecta que no supo cerrar las fracturas de un país arrasado, donde actualmente resurgen nuevas tensiones.

