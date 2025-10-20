El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Peritos recopilan información en el lugar del accidente del funicular de la Gloria en Lisboa el pasado septiembre. EFE

El cable del funicular de Lisboa no estaba certificado para transporte de personas

El informe preliminar señala también fallos en el mantenimiento que pudieron provocar el accidente en el que murieron 16 personas

Z. Aldama

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:12

Comenta

El accidente del turístico funicular lisboeta en el que 16 personas murieron y 22 más resultaron heridas el pasado 3 de septiembre fue provocado por ... una cadena de errores que se podrían haber prevenido. Según el informe preliminar de la Oficina para la Prevención e Investigación de Accidentes Aéreos y Ferroviarios, cuyo contenido se conoció este lunes, la principal pudo estar en el cable que une las dos cabinas del vehículo, y que sorprendentemente «no estaba certificado para su uso en instalaciones de transporte de pasajeros».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  2. 2 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  3. 3

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  4. 4 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  5. 5 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  8. 8

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  9. 9

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  10. 10 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El cable del funicular de Lisboa no estaba certificado para transporte de personas

El cable del funicular de Lisboa no estaba certificado para transporte de personas