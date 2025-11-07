Condenan a medio año de cárcel a la joven que dijo ser Madeleine McCann por acosar a sus padres

La Justicia británica declaró el viernes a la joven polaca que aseguró ser Maddeleine McCann culpable de acosar a los padres de la niña desaparecida ... en 2017 en Portugal. El tribunal de Leicester donde se desarrollaron las cinco semanas de juicio, sin embargo, la absolvió del delito de 'stalking', que en Derecho del Reino Unido se refiere a la persecución de alguien o a presentarse en su domicilio sin permiso, algo que la acusada también hizo. Julia Wandelt, de 24 años, fue condenada a seis meses de cárcel, que ya ha cumplido durante su estancia en prisión preventiva.

La joven envió mensajes y correos electrónicos y realizó llamadas telefónicas a la familia McCann durante casi tres años, desde junio de 2022 hasta febrero de 2025, cuando fue detenida. Incluso se acercó al domicilio de los padres de la pequeña Maddie, cuyo caso sigue hoy sin resolverse, para tratar de convencerles de que ella era su hija desaparecida en la turística región del Algarve días antes de que cumpliera 4 años. Wandelt –a quien se entregó una orden de deportación– defendió en el juicio que no quiso atraer la atención pública ni sacar rédito económico, «sino simplemente saber realmente quién soy».

La familia McCann –que ha logrado una orden de alejamiento indefinida de la condenada– reconoció que «no nos complace» el veredicto. «Esperamos que la señora Wandelt reciba la atención y el apoyo adecuados que necesita y que ninguna vulnerabilidad sea explotada por otros», añadieron los padres, que reclamaron cualquier pista sobre lo ocurrido con Madeleine. El principal sospechoso del caso, un alemán de 48 años, salió recientemente de prisión y no hay pruebas suficientes contra él.