Un activista prende una bengala en la sala de conciertos de la Filarmónica de París. X

Cuatro activistas propalestinos son detenidos tras intentar interrumpir un concierto en la Filarmónica de París

Los militantes encendieron bengalas durante un espectáculo de la orquesta de Israel y recibieron puñetazos por parte de algunos espectadores

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

Un concierto de música clásica se convirtió prácticamente en una batalla campal. Cuatro militantes propalestinos fueron detenidos el jueves por la noche en la Filarmónica ... de París, una conocida sala en el nordeste de la capital francesa. Estos encendieron bengalas e intentaron interrumpir, sin éxito, un concierto de la orquesta filarmónica de Israel, dirigida por Lahav Shani. Esas acciones no solo alteraron el transcurso del espectáculo, sino que la situación degeneró después de que varias personas del público se enfrentaran con ellos.

