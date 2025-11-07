Cuatro activistas propalestinos son detenidos tras intentar interrumpir un concierto en la Filarmónica de París

Un concierto de música clásica se convirtió prácticamente en una batalla campal. Cuatro militantes propalestinos fueron detenidos el jueves por la noche en la Filarmónica ... de París, una conocida sala en el nordeste de la capital francesa. Estos encendieron bengalas e intentaron interrumpir, sin éxito, un concierto de la orquesta filarmónica de Israel, dirigida por Lahav Shani. Esas acciones no solo alteraron el transcurso del espectáculo, sino que la situación degeneró después de que varias personas del público se enfrentaran con ellos.

La Fiscalía de París ha informado este viernes del arresto en comisaría de los cuatro activistas. El nombre de uno de ellos -se trata de un joven de unos 20 años- ya estaba inscrito en el fichero de «personas radicalizadas» debido a sus vínculos con organizaciones de la izquierda radical. La Filarmónica «ha condenado con firmeza estos graves incidentes» en un comunicado. «Espectadores que poseían un billete intentaron tres veces interrumpir el concierto, recurriendo en dos de ellas al uso de bengalas. Otros espectadores se interpusieron y hubo enfrentamientos», ha añadido esta institución pública.

Je condamne fermement les incidents hier lors du Concert de l’Orchestre philharmonique d’Israel au Philarmonique de Paris 19e.



L’#antisémitisme à l’encontre de la société civile israélienne est inacceptable.



La Justice doit condamner ces agissements !

pic.twitter.com/3tFJW23XFj — Antonin Duarte (@antonin_duarte) November 7, 2025

En las redes sociales han circulado vídeos del incidente, más bien propio de un campo de fútbol que de una sala de música clásica. En esas imágenes se ve a una persona llevando una bengala mientras que otras -aparentemente del público- intentan quitársela, lo empujan y le dan castañazos a puño limpio. También se oyen abucheos y aplausos cuando la apagan. El rabino Gabriel Farhi ha confirmado en X haber pegado a una militante: «A la joven a la que di un puñetazo no me voy a disculpar. No cederemos».

La Policía intervino durante el espectáculo y detuvo a los activistas. Tras haber sido sacados de la sala, uno de ellos sufría una herida en la cabeza, indicó una fuente policial al diario conservador 'Le Figaro'. Después de la expulsión de los cuatro militantes, el concierto se celebró como estaba previsto y concluyó con el himno de Israel, uno de los principales contendientes de la devastadora guerra de Gaza donde han muerto cerca de 70.000 palestinos en poco más de dos años, según datos de las autoridades de la Franja.

Vidas «en peligro»

«No hay ningún motivo que justifique que se ponga en peligro la vida de los espectadores», ha declarado el ministro del Interior, Laurent Nuñez, refiriéndose al uso de bengalas. Ante las críticas por el hecho de que lograran introducir esos objetos en la sala donde se celebró el espectáculo musical, que ya había generado controversia desde mediados de octubre, este dirigente se ha defendido con que «habíamos desplegado un dispositivo de seguridad bastante consecuente».

Un festival en Bélgica ya había anulado en septiembre un concierto del israelí Lahav Shani, al reprocharle «su poca claridad respecto a su actitud sobre el régimen genocida de Tel Aviv». En cambio, las autoridades galas se decantaron por que pudiera actuar en París, a pesar de que un colectivo de artistas había pedido a mediados del mes pasado en el digital progresista Mediapart que lo cancelaran, puesto que «fomentaba la impunidad de la que se beneficia el Estado de Israel». Lo ocurrido el jueves por la noche recuerda, de hecho, las acciones propalestinas durante la vuelta de España. Pero con la diferencia de la actitud hostil de una parte del público que echó a esos militantes de la sala parisina.