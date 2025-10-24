El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El nacionalista Lindsay Whittle celebra su triunfo en los comicios de Caerphilly. Ep

La debacle electoral del laborismo en una ciudad minera de Gales cuestiona a Starmer

Caerphilly había votado durante más de cien años a la izquierda, que en estos comicios locales se hunde ante el nacionalismo y el partido ultra de Farage

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:38

Comenta

Caerphilly, una ciudad de poco más de 40.000 habitantes cercana a Cardiff, capital de Gales, es conocida por sus castillos, quesos y viejas minas. ... Su historia es la del carbón, escrita por generaciones de mineros. Gente dura y leal al Partido Laborista. En cien años, nadie había derrotado allí a la formación del actual primer ministro, Keir Starmer. Cuentan que ni siquiera era necesario contar los votos; hacían el recuento al peso. Se daba por hecho el triunfo del partido de los obreros. Pero eso se acabó el jueves. Vencieron los nacionalistas del Plaid Cymru con el 47% de los sufragios y, lo peor para el Gobierno, la segunda fuerza política fue el Reform UK, del ultraderechista Nigel Farage, que pasó del 2% en los pasados comicios al 36%. El laborismo, siempre abrumador en esta población, se quedó en el 11%. Esta derrota en un feudo que parecía inexpugnable deja a Starmer muy tocado de cara a la cita con las urnas de mayo en las elecciones locales. Hasta en su filas le buscan ya un relevo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  2. 2 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  3. 3 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  4. 4 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  5. 5

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  6. 6 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  7. 7 El colorido marca la diferencia en el concierto de los Premios Princesa
  8. 8 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  9. 9 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  10. 10 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La debacle electoral del laborismo en una ciudad minera de Gales cuestiona a Starmer

La debacle electoral del laborismo en una ciudad minera de Gales cuestiona a Starmer