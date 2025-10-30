El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Cinco detenidos en París en relación con el robo del Louvre

Al menos uno de los arrestados habría estado presente en el momento de la sustracción de la Joyas de la Corona Francesa, el pasado día 19

H. R.

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:39

Comenta

Once días después del robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre, las autoridades francesas han detenido a cinco personas relacionadas con ... el atraco. Según la televisión francesa, BMF, al menos una de ellas habría estado presente en el momento de la sustracción. Todos fueron capturados en distintos puntos de la región de París la noche del miércoles. El pasado fin de semana fueron detenidos otros dos sospechosos que, según la Fiscalía parisina, han admitido parcialmente su participación.

