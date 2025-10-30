Cinco detenidos en París en relación con el robo del Louvre
Al menos uno de los arrestados habría estado presente en el momento de la sustracción de la Joyas de la Corona Francesa, el pasado día 19
H. R.
Jueves, 30 de octubre 2025, 08:39
Once días después del robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre, las autoridades francesas han detenido a cinco personas relacionadas con ... el atraco. Según la televisión francesa, BMF, al menos una de ellas habría estado presente en el momento de la sustracción. Todos fueron capturados en distintos puntos de la región de París la noche del miércoles. El pasado fin de semana fueron detenidos otros dos sospechosos que, según la Fiscalía parisina, han admitido parcialmente su participación.
El espectacular y rocambolesco robo se produjo el 19 de octubre poco después de la apertura del museo. Mediante un montacargas situado en plena calle, los ladrones accedieron a la galería Apolo en la que se exhiben las Joyas de la Corona francesa. Luego huyeron con un botín de un valor histórico incalculable, que aún no ha aparecido. La acción dejó al descubierto los enormes fallos de seguridad en el recinto cultural más visitado del mundo.
