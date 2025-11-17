El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Diana Loginova, rodeada de policías rusos. Reuters

Diana Loginova, la joven cantante que paga con la cárcel sus críticas a Putin

La voz de la banda rusa Stoptime se ha convertido con sólo 18 años y un enorme talento en una figura incómoda para el Kremlin

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:57

San Petersburgo, 17 de octubre de 2025. En una furgoneta policial están detenidos una joven rubia con gafas y dos chicos, uno con aspecto tímido ... que lleva un gorro y otro de pelo lacio que se arrodilla para pedir la mano de la chica con un anillo hecho con papel allí mismo. Los tres acaban de ser arrestados por interpretar en la calle canciones contra el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, aunque oficialmente se les acusa de «desacreditar el ejército ruso» y «organizar una concentración ciudadana en lugares públicos». Ellos son Alexánder Orlov, guitarrista, Vladislav Leontiev, batería, y Diana Loginova, la voz del grupo y más conocida por su alias artístico, 'Naoko'. Juntos conforman la banda Stoptime.

