El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La candidata independiente Catherine Connolly, favorita en los sondeos, al acudir a votar este viernes. EP

Duelo femenino en la arena presidencial irlandesa

La independiente Catherine Connolly, apoyada por SinnFéin, y la candidata del Fine Gael, Heather Humphreys, se disputan la jefatura del Estado en los comicios de este viernes

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:22

Comenta

En Irlanda, este viernes, el país entero mira hacia las urnas con una expectación poco habitual para una elección presidencial. El cargo, limitado en poder ... ejecutivo pero cargado de simbolismo, se ha convertido en el escenario de un duelo inédito entre dos mujeres que representan casi dos Irlandas distintas: Catherine Connolly, diputada independiente respaldada por Sinn Féin y por varias formaciones de izquierda, y Heather Humphreys, quien fuera responsable de Desarrollo Rural y figura veterana del partido de gobierno Fine Gael.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  2. 2 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  3. 3 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  4. 4 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  5. 5 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  6. 6

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  7. 7 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  8. 8 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  9. 9 El colorido marca la diferencia en el concierto de los Premios Princesa
  10. 10 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Duelo femenino en la arena presidencial irlandesa

Duelo femenino en la arena presidencial irlandesa