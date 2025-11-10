El escándalo que le puede costar mil millones a la BBC

A principios de la semana pasada, el diario británico 'The Telegraph' sacaba a la luz un informe interno de la BBC que alertaba de que ... uno de los discursos incluídos en el documental 'Trump, ¿segunda oportunidad?' se había editado engañosamente. El recorte de vídeo unía dos frases que en realidad el presidente de EE UU había pronunciado con casi una hora de diferencia, y esta edición daba a entender que el líder había incentivado explícitamente a realizar el asalto al Capitolio en enero de 2021, en el que fallecieron cinco personas y hubo más de 300 arrestos. Tras destaparse el escándalo, el director general de la televisión pública del Reino Unido, Tim Davie, y la máxima responsable de los informativos, Deborah Turness, presentaron este domingo su dimisión.

En la mañana de este lunes el presidente de la cadena, Samir Shah, pedía disculpas en un comunicado público en el que reconocía «errores de criterio» en la edición del documental y, por la tarde, el ente público aseguraba haber recibido una carta de la Casa Blanca que amenazaba con emprender acciones legales. La cadena Fox, afín a Trump y su partido, ha informado de que el líder republicano exigirá 1.000 millones de dólares si la televisión británica no rectifica antes del viernes.

El Gobierno británico, por su parte, ha declarado que «apoya una BBC fuerte e independiente», que desempeña «un papel vital en la era de la desinformación», aunque debe «mantener una alta calidad» y «corregir sus errores rápidamente». El Ejecutivo reacciona de esta manera a la tormenta provocada por el engañoso montaje.

Amenaza directa

En la carta que Fox asegura que la Casa Blanca ha enviado al ente británico, Trump acusa a la cadena de hacer «declaraciones falsas, difamatorias, despectivas e incendiarias» en la edición del vídeo de su discurso y exige que subsane lo sucedido. «Si la BBC no cumple con lo anterior antes del 14 de noviembre de 2025 a las 17:00 (hora del este de EE UU), el presidente no tendrá más remedio que ejercer sus derechos legales, los cuales se reserva expresamente y no renuncia a ellos, incluyendo la posibilidad de interponer una demanda por daños y perjuicios por un monto no inferior a mil millones de dólares. La BBC queda notificada», asegura la televisión afín a los republicanos.

No es la primera vez que el presidente estadounidense denuncia por difamación a medios de comunicación durante su segundo mandato, que no llega a los once meses. Aunque algunos casos han sido desestimados por los tribunales, Disney pagó el año pasado 15 millones de dólares a la fundación presidencial de Trump y otro millón más para cubrir los honorarios de sus abogados por un caso que involucraba al presentador de 'ABC News', George Stephanopoulos.

25 millones de dólares pagó Meta al magnate por suspenderle la cuenta de redes sociales tras los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Por otro lado, Meta llegó a un acuerdo de 25 millones por la suspensión de la cuenta en redes sociales de Trump después de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Y el magnate también cerró un pacto extrajudicial con 'CBS News' por una entrevista con la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris. Actualmente, la Casa Blanca tiene pleitos pendientes con los rotativos 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal'.

Para los británicos tampoco es la primera vez que ven al ente público de radiotelevisión envuelta en algún escándalo. En 2023, el que fuera presidente de la BBC, Richard Sharp, dimitió tras revelarse su participación en la facilitación de un préstamo de casi 1 millón de dólares al ex primer ministro británico Boris Johnson. El mismo año, la cadena se enfrentó a un boicot por suspender a Gary Lineker de su puesto como presentador del programa de fútbol 'Match of the Day' después de que el exjugador criticara la política de asilo del Gobierno del Reino Unido y la calificara como «inmensamente cruel». La BBC tuvo que readmitir a Lineker por el duro boicot que recibió.

Más de 200 abusos sexuales

Otro caso muy sonado fue el del exdirector general George Entwistle, que en 2012 dimitió tras publicar un informe falso que relacionaba a un político británico de alto rango con un caso de abuso infantil. En 2004, el director general Greg Dyke renunció tras la fuerte presión gubernamental por la muerte de un empleado del Ministerio de Defensa, que falleció después de que se revelara como fuente en una información de la BBC que afirmaba que el Gobierno había «manipulado» deliberadamente un dosier sobre si Irak poseía armas de destrucción masiva.

Pero el mayor escándalo de todos fue el caso de Jimmy Savile, uno de los presentadores más populares de la BBC, que cometió más de 200 agresiones sexuales, incluídas a menores, en las décadas de los 70 y 80, y que la cadena de televisión junto con la Casa Real británica ocultaron durante años. Los abusos no salieron a la luz hasta una año después del fallecimiento de Savile en 2011.