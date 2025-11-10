El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La directora de BBC News, Deborah Turness, tras su dimisión. AFP

El escándalo que le puede costar mil millones a la BBC

La cadena británica ha pedido disculpas y dos directivos han dimitido por el montaje de un vídeo con unas declaraciones de Trump sobre el asalto al Capitolio

Alin Blanco

Alin Blanco

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:36

Comenta

A principios de la semana pasada, el diario británico 'The Telegraph' sacaba a la luz un informe interno de la BBC que alertaba de que ... uno de los discursos incluídos en el documental 'Trump, ¿segunda oportunidad?' se había editado engañosamente. El recorte de vídeo unía dos frases que en realidad el presidente de EE UU había pronunciado con casi una hora de diferencia, y esta edición daba a entender que el líder había incentivado explícitamente a realizar el asalto al Capitolio en enero de 2021, en el que fallecieron cinco personas y hubo más de 300 arrestos. Tras destaparse el escándalo, el director general de la televisión pública del Reino Unido, Tim Davie, y la máxima responsable de los informativos, Deborah Turness, presentaron este domingo su dimisión.

