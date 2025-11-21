El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nicolas Sarkozy se despide de su esposa, Carla Bruni, antes de ingresar en la cárcel. AFP

El expresidente Sarkozy publicará el próximo 10 de diciembre un libro sobre su paso por la cárcel

«Como en el desierto, la vida interior se fortalece en la prisión», relata el político conservador sobre los 20 días que estuvo en el penal parisino de La Santé

T. Nieva

Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:03

Comenta

El expresidente francés Nicolas Sarkozy anunció este viernes la publicación el 10 de diciembre del libro 'Le journal d'un prisonnier»' (Diario de un preso), ... donde relata sus 20 días en prisión. El político conservador ingresó el 21 de octubre en la cárcel parisina de la Santé por una condena por asociación ilícita en el caso sobre la financiación de su campaña electoral de 2007. Ese mismo día solicitó la libertad condicional, como permite la ley a los mayores de 70 años, y el 10 de noviembre pudo salir, por lo que esperará libre el juicio en apelación previsto a partir de marzo.

