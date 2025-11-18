El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vladímir Putin, presidente de Rusia, durante una reunión con sus colaboradores. EFE

Las extrañas amistades de Putin

El exagente de la KGB llega a acuerdos con extremistas de izquierda y derecha europeos cuando coindicen con sus intereses estratégicos

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:26

Comenta

La semana pasada estuvo en Rusia una delegación del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD). Lo confirmó el diputado de la formación ultra ... Rainer Rothfuss, que hizo caso omiso de las acusaciones lanzadas desde el país germano de que están al servicio del presidente de Rusia, Vladímir Putin. Incluso el ministro del Interior germano, Alexander Dobrindt, les ha señalado como prorrusos. La presencia en Moscú de AfD es el último ejemplo de sinergía de políticos europeos con Moscú, pero no la única. Putin tiene aliados radicales de derecha y de izquierda.

