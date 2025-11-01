El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una dotación de bomberos rusos trabaja en la extinción del incendio en una refinería de Sochi atacada con drones ucranianos. AFP

La falta de combustible se acerca a Moscú

La escasez causada porlos ataques ucranianos a las refinerías fuerza el cierre de gasolineras y eleva los precios cerca de la capital rusa

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

En la capital rusa hay abundancia. Por no faltar, no faltan ni Iphones, ni coches BMW, ni consolas Play Station, que llegan por el sistema ... de importación paralela aunque las empresas fabricantes se hayan ido del país. En las provincias es otro cantar. La falta más notoria a día de hoy es la de la gasolina. Según indican algunas estadísticas, incluso el 84% de los ciudadanos federales han sufrido este problema en mayor o menor medida. Y la región de Moscú, la que rodea casi totalmente la ciudad homónima, empieza a verle los colmillos al lobo. Ya hay señales que evidencian que la normalidad no es la misma que antes y que podrían llegar a sufrir en el futuro lo que sus compatriotas de otras zonas viven.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

