El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La policía acordona uno de los edificios afectados en Járkov Efe

Indignación por el ataque ruso sobre Járkov que obliga a evacuar una guardería con 50 niños

«Misiles, bombas, drones. Esa es la respuesta del carnicero del Kremlin», critica la ministra de Exteriores de Letonia

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:48

Comenta

Las autoridades ucranianas han denunciado este miércoles que un ataque ruso con drones sobre el barrio de Jolodnohirski, en Járkov, ha provocado la evacuación de ... 50 niños de una guardería. Los proyectiles han causado la muerte de una persona en el distrito afectado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  2. 2 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  3. 3 Juzgan al padre que violó a su hija y que fingió su suicidio en Llanes
  4. 4 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  5. 5 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  6. 6 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  7. 7 Qué es la dermatosis nodular y cómo afecta a las vacas
  8. 8 Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema neoliberal y además va a pasar pronto»
  9. 9 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  10. 10 Asturias suspende las ferias ganaderas y cierra el mercado de Pola de Siero por la expansión de la dermatosis nodular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Indignación por el ataque ruso sobre Járkov que obliga a evacuar una guardería con 50 niños

Indignación por el ataque ruso sobre Járkov que obliga a evacuar una guardería con 50 niños