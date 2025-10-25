El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un mural con la imagen de Catherine Connolly en Dublín. EFE

Irlanda elige a la progresista Catherine Connolly como presidenta

Psicóloga, abogada y veterana parlamentaria, la candidata apoyada por el Sinn Féin gana las elecciones con un discurso crítico con la UE y la OTAN

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:29

Irlanda se prepara para dar un giro histórico con la elección de Catherine Connolly como su próxima presidenta. Aunque el escrutinio no ha concluido, las ... encuestas, los recuentos preliminares y la felicitación pública de su rival, Heather Humphreys, confirman un desenlace irreversible. «Catherine será una presidenta para todos nosotros y será mi presidenta», declaró este sábado la perdedora de las elecciones ante los periodistas, un gesto de reconocimiento que, además de inusual por su rapidez, selló una victoria que trasciende la contienda presidencial. Se trata de un severo correctivo para el Gobierno de coalición entre Fine Gael y Fianna Fáil, que se enfrenta a un profundo desgaste político tras años de crisis de vivienda, encarecimiento del coste de la vida y desencanto social.

