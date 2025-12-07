El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zelenski y Kellogg durante una reunión el pasado verano en Kiev. EFE

EE UU dice que la paz en Ucrania depende de resolver el futuro del Donbás y la central de Zaporiyia

El enviado de Trump a Kiev, Keith Kellogg, ve el acuerdo «muy cerca» mientras el Kremlin exige cambios radicales en algunas propuestas

María Rego

María Rego

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:09

Comenta

Después de tres días consecutivos de negociaciones entre ucranianos y estadounidenses en Miami, y a la espera de la reunión que Volodímir Zelenski mantendrá este ... lunes con los líderes del E3 (Francia, Alemania y el Reino Unido) en Londres, EE UU se muestra optimista sobre el fin de la invasión rusa. El acuerdo está «muy, muy cerca», vaticinó el domingo el enviado de Donald Trump a Kiev, Keith Kellogg, quien en enero dejará el cargo. El general retirado redujo los obstáculos para la firma de la paz principalmente a dos cuestiones: el control de la región del Donbás, en el este del país, y el futuro de la central nuclear de Zaporiyia. «Si se resuelven esos asuntos, el resto de cosas se solucionarían bastante bien», comentó durante el Foro de Defensa Nacional en California.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  2. 2

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  3. 3 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  4. 4

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  5. 5 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  6. 6 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  7. 7

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  8. 8 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  9. 9 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting
  10. 10 Dos policías auxilian a un hombre enfermo entrando por la ventana en su domicilio en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio EE UU dice que la paz en Ucrania depende de resolver el futuro del Donbás y la central de Zaporiyia

EE UU dice que la paz en Ucrania depende de resolver el futuro del Donbás y la central de Zaporiyia