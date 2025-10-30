El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo ERC exige a Sánchez más contundencia contra la corrupción, no solo actuar «con la puntita»
Laurent Fabius, en la biblioteca del CEIBS en Shanghái J. S.

Laurent Fabius: «Actuar contra el cambio climático es más urgente y a la vez más complicado»

El ex primer ministro francés y presidente de la COP21 llama a redoblar la diplomacia en el décimo aniversario del histórico Acuerdo de París

Jaime Santirso

Enviado especial. Shanghái

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:03

Comenta

Laurent Fabius (París, 1946) ha sido casi todo en la política francesa, habiendo liderado los tres poderes del Estado, cinco ministerios y un sinfín de ... batallas. Pero, sopresa, al término de cinco décadas de trayectoria se descubre inmerso en una misión que nunca imaginó. Fabius es hoy considerado el gran diplomático del cambio climático, tras presidir el COP21 que alcanzó el histórico acuerdo de París. Diez años después pasa por Shanghái para impartir una conferencia en el CEIBS –la prestigiosa escuela de negocios fruto de la cooperación entre China y la UE cuando todo eran oportunidades– sobre las lecciones que su legado, tan inesperado como trascendente, ofrece a un mundo convulso. Allí atiende a este diario, con la inteligente y relajada bonhomía del veterano jugador que disputa su última partida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  3. 3

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  4. 4

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  5. 5

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  6. 6 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  7. 7

    El aparcamiento de la avenida de Portugal de Gijón será gratuito
  8. 8 Un ganadero, condenado a prisión por provocar en Las Regueras un incendio que calcinó ocho hectáreas
  9. 9

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  10. 10

    El nuevo Código Ictus Asturias: un neurólogo disponible las 24 horas para agilizar el diagnóstico y coordinar decisiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Laurent Fabius: «Actuar contra el cambio climático es más urgente y a la vez más complicado»

Laurent Fabius: «Actuar contra el cambio climático es más urgente y a la vez más complicado»