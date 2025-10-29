El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El ultra Geert Wilders llega al Ayuntamiento de La Haya para depositar su voto. AFP

Los liberales frenan el ascenso ultra en Países Bajos con su victoria en las urnas

Los sondeos electorales apuntan hacia un Gobierno de coalición entre grupos moderados sin contar con los extremistas de Wilders

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:27

Comenta

A pesar de que las encuestas dieron durante meses la victoria al ultraderechista Geert Wilders y a su formación, el Partido Por la Libertad (PVV), ... los sondeos a pie de urna en la elecciones celebradas este miércoles en Países Bajos apuntan a un triunfo de los liberales progresistas del D66, liderados por Rob Jetten. Obtendrían 27 escaños de los 150 que componen la Cámara. El grupo ultra se quedaría en 25, doce menos que los logrados en los anteriores comicios. Si se confirma este resultado, supondría un frenazo en seco para una formación de tinte xenófobo. Todo se encamina hacia un Gobierno de coalición entre grupos moderados y en la que no entraría Wilders.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  2. 2

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  3. 3 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  4. 4

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  5. 5 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  6. 6

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  7. 7

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  8. 8

    Ourense 4-2 Real Oviedo: otro bochorno y ridículo azul en la Copa del Rey
  9. 9 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  10. 10 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los liberales frenan el ascenso ultra en Países Bajos con su victoria en las urnas

Los liberales frenan el ascenso ultra en Países Bajos con su victoria en las urnas