Los liberales frenan el ascenso ultra en Países Bajos con su victoria en las urnas

A pesar de que las encuestas dieron durante meses la victoria al ultraderechista Geert Wilders y a su formación, el Partido Por la Libertad (PVV), ... los sondeos a pie de urna en la elecciones celebradas este miércoles en Países Bajos apuntan a un triunfo de los liberales progresistas del D66, liderados por Rob Jetten. Obtendrían 27 escaños de los 150 que componen la Cámara. El grupo ultra se quedaría en 25, doce menos que los logrados en los anteriores comicios. Si se confirma este resultado, supondría un frenazo en seco para una formación de tinte xenófobo. Todo se encamina hacia un Gobierno de coalición entre grupos moderados y en la que no entraría Wilders.

El D66 pasa de 6 a 27 escaños. Tras los 25 del PVV, se sitúan los socialdemócratas, con 20, cinco menos de los que tenían, y son superados por los conservadores del VVD, el partido de Mark Rutte. Los cristiamodemócratas del CDA suben de 5 a 19. El retroceso de la intención de voto al líder ultraderechista y el enfado del resto de partidos se explican con que fue Wilders quien provocó la caída del anterior Ejecutivo de coalición por una controvertida ley migratoria, que buscaba bloquear las solicitudes de asilo, la devolución de todos los refugiados sirios a su país de origen en un plazo de seis meses y el control fronterizo por parte del ejército, entre otros. La forma de actuar imprevisible del líder populista y sus polémicas propuestas han provocado que los partidos tradicionales descarten aliarse con él.

El sistema político neerlandés no permite a ningún partido alcanzar los 76 escaños necesarios para gobernar en solitario, lo que obliga a llegar a consensos y formar coaliciones. Por tanto, se espera una negociación larga para la composición de un nuevo gabinete -el último tardó 223 días- y se calcula que hará falta una coalición de al menos cuatro formaciones, lo que enfría las posibilidades de Wilders.

El fin de una era

En su alegato final, en el último debate antes de los comicios, los candidatos dejaron clara su postura. La líder del VVD, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, afirmó que se trata de una cuestión de «izquierda o centroderecha», mientras que los dirigentes del D66, los democristianos y el excomisario Franz Timmermans, líder de los socialdemócratas, afirmaron que es hora de poner fin a la 'era Wilders'.

Los problemas de la vivienda y el debate migratorio son dos de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, que se muestran desencantados con la política. Un estudio de la Oficina de Planificación Social y Cultural de Países Bajos, apunta que un 59% de los ciudadanos se siente «impotente y frustrado con a sociedad y la política» y cree que puede hacer «poco» para solucionar los problemas sociales que enfrenta el país. Y es que la inestabilidad se ha instalado en el territorio, tras la retirada del carismático primer ministro Rutte, que mantuvo el poder sin sobresaltos durante trece años.

Wilders, en cambio, se ha erigido como el 'Trump neerlandés', centrando su discurso en el rechazo a la inmigración, que considera «la mayor amenaza existencial para la libertad del país». Con todo, tras casi un año en el Gobierno, el líder populista no parece haber dado con la tecla ni haber resuelto los problemas que preocupan a sus compatriotas. Los resultados que obtenga servirán, eso sí, como termómetro del avance o retroceso de la ultraderecha en Europa.

Las instituciones europeas siguen con interés los comicios de la que es su quinta potencia económica y un país que ha permanecido ausente de los debates europeos en la 'era Wilders'.