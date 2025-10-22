Los líderes europeos buscan blindar el apoyo a Ucrania y la seguridad de la UE

Los líderes europeos acuden este jueves a la cumbre europea que se celebra en Bruselas con una apretada agenda y sin que se prevea la ... adopción de grandes decisiones. Pero el contexto político es crítico. Con el apoyo de la Casa Blanca a Ucrania pendiendo de un hilo , la Unión Europea (UE) quiere cerrar filas en torno a Kiev y blindar de nuevo su apoyo financiero y militar a Volodímir Zelenski, que está invitado a la cita de este jueves en Bruselas.

El mensaje ya quedó claro a principios de semana, con el comunicado conjunto de varios líderes europeos lanzaron a Trump y Putin, en el que expresaban la unidad europea para lograr una paz «justa y duradera» y a la convicción de que «las fronteras internacionales no pueden cambiar por la fuerza», en referencia a la petición de Washington de que Kiev ceda el territorio ocupado del Donbas. También se discutirá la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados para financiar la reconstrucción de Ucrania, una cuestión que genera dudas legales a los Veintisiete.

Otro de los objetivos de la cumbre europea será blindar la seguridad del bloque comunitario, en jaque debido a las recientes incursiones aéreas rusas. El encuentro informal en Copenhague sirvió para acercar posturas políticas y se espera que los dirigentes europeos debatan este jueves la hoja de ruta para la preparación de la defensa de la UE para 2030.

El plan, presentado por la Comisión, incluye la creación de un 'muro de drones', la operación 'centinela del este' para reforzar la vigilancia del flanco este, un escudo aéreo espacial y armonizar la movilidad militar a nivel europeo. La UE quiere ser capaz de disuadir cualquier ataque por tierra mar y aire, así como los ataques cibernéticos, y cumplir los objetivos de capacidades de la OTAN.