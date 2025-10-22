El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Líderes europeos en un encuentro el pasado julio con Volodímir Zelenski. AFP

Los líderes europeos buscan blindar el apoyo a Ucrania y la seguridad de la UE

Bruselas busca en su cumbre de este jueves cerrar filas en torno a Kiev y renovar su apoyo financiero y militar a Zelenski

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:18

Los líderes europeos acuden este jueves a la cumbre europea que se celebra en Bruselas con una apretada agenda y sin que se prevea la ... adopción de grandes decisiones. Pero el contexto político es crítico. Con el apoyo de la Casa Blanca a Ucrania pendiendo de un hilo , la Unión Europea (UE) quiere cerrar filas en torno a Kiev y blindar de nuevo su apoyo financiero y militar a Volodímir Zelenski, que está invitado a la cita de este jueves en Bruselas.

