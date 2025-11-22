El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Líderes occidentales y Japón en una de las reuniones del G-20 en Johannesburgo. EP

Los líderes europeos exigen que las fronteras no se modifiquen «por la fuerza»

Reclaman también que se tengan en cuenta los intereses de Europa y de Ucrania en el plan de paz de Trump, que se abre ahora a negociar

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:17

Comenta

«Tenemos claro el principio de que las fronteras no deben modificarse por la fuerza». Once países, entre los que se encuentra España, rechazaron así ... este sábado las condiciones planteadas por el plan de paz de Donald Trump para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que incluye la cesión de la región del Donbás a Moscú. «También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques», añadieron los signatarios de un comunicado publicado durante la cumbre que el G-20 arrancó en Sudáfrica y que continuará este domingo.

