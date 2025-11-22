Los líderes europeos exigen que las fronteras no se modifiquen «por la fuerza»

«Tenemos claro el principio de que las fronteras no deben modificarse por la fuerza». Once países, entre los que se encuentra España, rechazaron así ... este sábado las condiciones planteadas por el plan de paz de Donald Trump para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que incluye la cesión de la región del Donbás a Moscú. «También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques», añadieron los signatarios de un comunicado publicado durante la cumbre que el G-20 arrancó en Sudáfrica y que continuará este domingo.

Los aliados de Kiev, no obstante, señalaron que la hoja de ruta del presidente estadounidense «incluye elementos importantes que serán esenciales para una paz justa y duradera», y subrayaron que es «una base que requiere un trabajo adicional». El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que «en un momento tan crítico para la seguridad de Europa», los líderes europeos reafirman su «rotundo apoyo» al país invadido, y prometió que «Europa no fallará al pueblo ucraniano».

La respuesta de Trump, que no participa en la cumbre, llegó desde Estados Unidos. Allí, frente a la prensa reiteró que «la guerra tiene que terminar de una forma u otra». Pero, preguntado por si su propuesta es la oferta final, respondió que «no». Abrió de esta manera la puerta a negociar, a pesar de que el viernes dio de plazo hasta el jueves que viene para que Kiev firme su plan, amenazando con retirar su apoyo en caso contrario.

O sea, que las negociaciones deberían arrancar ahora para adoptar una visión más alejada de las exigencias rusas y con espacio para las de Ucrania y Europa. Volvió a exigir que así sea Emmanuel Macron. «No puede ser que Estados Unidos tome decisiones que atañen a Europa. Porque el plan no ha sido negociado con los europeos pero determina asuntos que nos afectan o que están en nuestras manos, como los activos rusos o la integración europea de Ucrania», criticó el presidente francés.

La UE examinará de nuevo mañana la propuesta de Trump y altos cargos de Ucrania y EE UU se reunirán «en breve» en Suiza para estudiar los «parámetros de un acuerdo de paz», según anunció el asesor de seguridad ucraniano Rustem Umerov.