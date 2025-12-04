El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Macron y Xi se saludan este jueves en Pekín. AFP

Macron busca oportunidades económicas en China ante la tensión general de la UE con Xi

El presidente francés inicia su cuarta visita de Estado al gigante asiático, marcada por los intentos de resolver la guerra de Ucrania y con la que pretende desbloquear nuevos acuerdos comerciales

Jaime Santirso

Pekín

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:43

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha iniciado este jueves su cuarta visita de Estado a China, con la que busca su particular modo de casar ... la interdependencia económica con un contexto geopolítico cada vez más hostil. Así, su viaje adopta un marcado carácter comercial, pero tiene por contexto general las tensiones entre el gigante asiático y la Unión Europea, así como el choque de dos visiones del mundo, escenificado en la invasión rusa de Ucrania y sus respectivos apoyos.

