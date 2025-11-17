El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron, este lunes en el Elíseo. EFE

Macron y Zelenski formalizan un principio de acuerdo para dotar a Ucrania con 100 cazas Rafale

Ambos mandatarios firman en París una declaración de intenciones para que el ejército de Kiev consiga este armamento en la próxima década

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:40

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha querido demostrar este lunes que su apoyo a Ucrania va más allá de las declaraciones grandilocuentes. El jefe del ... Estado galo ha formalizado junto con su homólogo Volodímir Zelenski un principio de acuerdo para que el ejército de Kiev obtenga hasta 100 cazas Rafale. Ambos dirigentes firmaron a media mañana esta declaración de intenciones en la base aérea de Villacoublay, en el suroeste de la región de París.

