El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un lector sostiene un ejemplar de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, víctima de abusos sexuales del entramado Epstein. AFP

Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein

El ejemplar, terminado pocas semanas antes de su suicidio el pasado abril, desvela con detalles el trauma y el sometimiento sufrido

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Martes, 21 de octubre 2025, 12:39

Comenta

«Pensé que conocer a un príncipe sería un honor. No entendí que me estaban entregando.» Con esa frase de 'Nobody's Girl', las memorias ... póstumas de Virginia Roberts Giuffre, publicadas este martes, empieza el estremecedor relato de los presuntos abusos del príncipe Andrés a la autora. El volumen, terminado pocas semanas antes de su suicidio en abril de este año, es el testimonio final de una mujer que escribió, según sus propias palabras, «para que la verdad se entienda y para que nadie más tenga que vivir lo mismo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  5. 5 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  6. 6 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  7. 7 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  8. 8 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso
  9. 9 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  10. 10 Luz, la abuela avilesina de Eduardo Mendoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein

Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein