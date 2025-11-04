El canciller Merz invita al presidente de Siria a Berlín para «resolver juntos» el retorno de refugiados

El canciller federal, el conservador Friedrich Merz, ha invitado al presidente sirio, Ahmed al Sharaa, a visitar Alemania para «resolver juntos» el retorno de los ... cerca de un millón de refugiados de su país acogidos en territorio germano tras huir de sus casas durante el conflicto que acabó a finales del año pasado. «La guerra civil ha terminado. Ya no hay motivos para solicitar asilo en Alemania, por lo que podemos comenzar con las repatriaciones», afirmó el líder germano durante una visita al norte de Siria.

El líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) prometió que Alemania participaría en la estabilización del país. También confía en que una gran parte de los refugiados sirios regresará voluntariamente. Sin ellos, la reconstrucción de Siria no es posible, dijo Merz. Aquellos que se nieguen a retornar ahora «por supuesto que también podremos deportarlos en un futuro próximo», advirtió el canciller.

Merz reaccionó así a una declaraciones de su ministro de Exteriores, el también conservador Johann Wadephul, quien durante una reciente visita a Siria puso en duda que un gran número de sirios refugiados en Alemania volviera voluntariamente a su país ante la gran destrucción de sus ciudades y pueblos. «Aquí no puede vivir la gente de una manera digna», señaló Wadephul en la visita del arrasado barrio de Harasta en Damasco, la capital.

Reconstrucción siria

«Siria necesita ahora todas las fuerzas, sobre todo las de los sirios, para reconstruir el país», afirmó el canciller federal. «Sabemos que una gran parte también quiere regresar, lo cual vamos a fomentar, y también vamos a ayudar al país a reconstruirse rápidamente», aseguró Merz. Anteriormente, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, se había mostrado a favor de las expulsiones. «Estamos preparando las repatriaciones a Siria», declaró al inicio de una conferencia municipal en Manheim.

Un total de 951.406 ciudadanos sirios se encuentran actualmente en Alemania. Hasta 920 de ellos deben abandonar el país al no ser ya tolerados por el sistema de acogida, según cifras ofrecidas por el titular de Exteriores germano. Ante el aparente disenso en las filas conservadoras por las declaraciones de Wadephul, el portavoz oficial del Gobierno, Steffen Meyer, se apresuró a desmentir cualquier división en el gabinete.

Si se analiza con detenimiento, «no hay ningún desacuerdo ni contradicción en cuanto al contenido», afirmó. Es importante estabilizar la situación en la región para que sea posible el retorno voluntario, subrayó Meyer, quien señaló como prioritario la repatriación de delincuentes a Siria, siempre que sea legalmente admisible. La situación sobre el terreno influirá en la evaluación por parte del Gobierno federal.

Mientras tanto, hace unas semanas, Dobrindt anunció que estaba a punto de cerrarse un acuerdo de deportación entre el Gobierno federal alemán y el grupo terrorista islamista radical talibán, que gobierna en Afganistán. Ahora ha declarado que el Gobierno ya ha comenzado a deportar a delincuentes a territorio afgano. Se está organizando la deportación regular mediante vuelos de línea.

Las medidas de Dobrindt y las negociaciones con el Ejecutivo de Kabul, que no goza de reconocimiento internacional, han sido objeto de críticas, entre otras cosas por parte de organizaciones humanitarias. Desde que los talibanes tomaron el poder, la situación de los derechos humanos en el país se ha deteriorado drásticamente.